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«Люба - просто фальшивка»: Успенской грозит суд за неуплату налогов в США и России

Автор хита «По полюшку» Наталья Лапина настроена решительно

Фото: Global Look Press

Конфликт между певицей Любовь Успенской и актрисой Натальей Лапиной продолжает набирать обороты. Лапина уверяет: за свой хит «По полюшку», который исполняет Успенская, она не получила ни копейки авторских.

На днях за кулисами концерта в Кремле «королева шансона» неожиданно накинулась на Наталью, заявив, что «женщина в неадеквате и у неё крыша съехала». Мол, поэтому она требует с неё авторские отчисления. Лапина молчать не стала.

«Успенская, не трогай мою песню, – обращается Лапина к Успенской. – Тебе её запрещено петь с 14 сентября 2021 года. Но ты нарушаешь все запреты. И за это пойдёшь под суд!»

Лапина говорит: отношения с Успенской ухудшились после того, как она впервые попросила свои авторские. Далее со стороны звезды последовали угрозы.

– «Ты, [матерное слово], доиграешься!» – кричала мне в трубку Успенская. После этого я её заблокировала. Не позволю со мной так разговаривать! Я отвечу тем, что отправлю твой американский паспорт в налоговую CША, где ты не платишь налоги, но воруешь и гребёшь у авторов в России, – продолжает Лапина. – Но и в России ты, королева русского шансона, налогов не платишь, так как ты у нас – американка.

– Я ваших угроз убийства не боюсь, – заявляет Лапина. – Ты – просто фальшивка (это тебе в ответ на то, что полила меня грязищей на НТВ). Видимо, не зря я семь лет училась на психолога, очень помогает бороться с лживыми мошенниками.

Лапина уверяет: никаких прав на песню «По полюшку» Успенской не предоставляла. По заключённому договору Любовь имеет право лишь на неэксклюзивное исполнение песни.

– У меня есть договор, где все наши права чётко прописаны, – продолжает Лапина. – Я не исключаю, что они подделали мою подпись.

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