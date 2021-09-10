"Люба оказалась непорядочной": автор "По полюшку" рассказала, почему запретила Успенской исполнять свой хит
Наталья Лапина была вынуждена пойти на крайний шаг, так как ее оставили без денег
Люба Успенская не может впредь исполнять свой главный хит последнего года «По полюшку». Эта новость стала громом среди ясного неба в шоубизнесе. Автор композиции - знаменитая советская актриса Наталья Лапина - уверяет: по-другому она поступить не могла. Ведь она не получила за свою песню ни копейки.
Песню «По полюшку» («А я по полю, я по полюшку приду к тебе...») Лапина изначально написала для себя. Но, вернувшись из Америки, где живет последние тридцать лет, решила показать композицию другим исполнительницам.
– Изначально «По полюшку» очень понравилась Ире Аллегровой, – рассказывает Наталья. – Мы уже договорились с ее директором, как на горизонте появилась Люба. Она, услышав песню, сказала, что сделает из нее большой хит и посвятит своей дочери Тане, с которой у нее на тот момент был конфликт. «Я всю душу в нее вложу. Для меня сейчас эта песня очень важна!» – сказала мне Люба при встрече. Я, как женщина и квалифицированный американский психолог, вошла в ее положение и разрешила ей ее исполнять.
С Успенской Лапина подписала договор, по которому она должна получать авторские отчисления за каждое исполнение песни, выпуск ее на любых носителях и скачивание на цифровых платформах. Прошел год, но авторских Лапина так и не увидела.
– Я не получила ни копейки за год активных ротаций «По полюшку» на радио, многочисленных флэшмобов в социальных сетях и исполнении в телеэфирах, – вздыхает актриса. – Миллионные просмотры «По полюшку» в интернете – это хорошие деньги, мои миллионы рублей. Вы можете себе представить, что я не получила ничего? Они не считают нужным присылать мне мои отчеты – хотя по закону должны это делать каждые три месяца. Такого мошенничества я не видела ни в одной стране мира. В России существует целая схема, как ограбить бедных авторов, которые рождают хиты. Какая подлая система в российском шоубизнесе! А потом мне все кричат: «Почему ты уехала из России?» Да потому и уехала, что мне не давали здесь дышать. За время моего отсутствия ничего не поменялось. Как мне наступали на глотку, так и продолжают наступать. Все авторские за «По полюшку» своровали до рубля! Что я сделала плохого для нашей страны? У меня двадцать главных ролей в кино!
О своей проблеме Лапина сообщила новому директору Успенской и самой артистке. Разбираться с авторскими те посчитали ненужным. В какой-то момент и вовсе дружно заблокировали Лапину.
– Люба оказалась непорядочным человеком, – вздыхает Лапина. – Я поверила ей и очень ошиблась. Ее новый директор, когда я ему сообщила о нарушении моих авторских прав, кричал мне в трубку: «Ты благодаря моей диве из грязи в князи вылезла!» Забыв о том, что я снималась в главных ролях с великими артистами Абдуловым, Джигарханяном, Самохиной, Райкиным… Кстати, дочка Любы Таня писала мне в личку, что благодаря этой песне она вернулась к маме и что всегда плачет, когда слышит «По полюшку». Все в шоке от этой ситуации, особенно мои американские коллеги-продюсеры! Происходит беспредел, который надо останавливать. Я обязательно найду управу. Сейчас как раз этим занимаюсь: звоню юристам.
Лапина выход нашла: она запретила Успенской исполнять свой хит с 14 сентября. По договору, который Лапина заключила с Любовью, та должна была решать любую возникшую проблему в течение десяти дней. 4 сентября Наталья послала всем по почте извещения о грубейшем нарушении авторских прав.
Что делать с «По полюшку» в дальнейшем, Лапина пока не решила. Не исключено, что отдаст ее другой певице.
– Я имею право делать с этой песней все, что хочу по договору, который мы заключили с Любой! – говорит Лапина. – У Успенской нет эксклюзивного права даже на исполнение. Так что не исключаю, что эту песню будет петь другая артистка. А пока я ее выложила на цифровые носители в своем исполнении.