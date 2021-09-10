"Люба оказалась непорядочной": автор "По полюшку" рассказала, почему запретила Успенской исполнять свой хит

Люба Успенская не может впредь исполнять свой главный хит последнего года «По полюшку». Эта новость стала громом среди ясного неба в шоубизнесе. Автор композиции - знаменитая советская актриса Наталья Лапина - уверяет: по-другому она поступить не могла. Ведь она не получила за свою песню ни копейки.

Песню «По полюшку» («А я по полю, я по полюшку приду к тебе...») Лапина изначально написала для себя. Но, вернувшись из Америки, где живет последние тридцать лет, решила показать композицию другим исполнительницам.

– Изначально «По полюшку» очень понравилась Ире Аллегровой, – рассказывает Наталья. – Мы уже договорились с ее директором, как на горизонте появилась Люба. Она, услышав песню, сказала, что сделает из нее большой хит и посвятит своей дочери Тане, с которой у нее на тот момент был конфликт. «Я всю душу в нее вложу. Для меня сейчас эта песня очень важна!» – сказала мне Люба при встрече. Я, как женщина и квалифицированный американский психолог, вошла в ее положение и разрешила ей ее исполнять.

С Успенской Лапина подписала договор, по которому она должна получать авторские отчисления за каждое исполнение песни, выпуск ее на любых носителях и скачивание на цифровых платформах. Прошел год, но авторских Лапина так и не увидела.

– Я не получила ни копейки за год активных ротаций «По полюшку» на радио, многочисленных флэшмобов в социальных сетях и исполнении в телеэфирах, – вздыхает актриса. – Миллионные просмотры «По полюшку» в интернете – это хорошие деньги, мои миллионы рублей. Вы можете себе представить, что я не получила ничего? Они не считают нужным присылать мне мои отчеты – хотя по закону должны это делать каждые три месяца. Такого мошенничества я не видела ни в одной стране мира. В России существует целая схема, как ограбить бедных авторов, которые рождают хиты. Какая подлая система в российском шоубизнесе! А потом мне все кричат: «Почему ты уехала из России?» Да потому и уехала, что мне не давали здесь дышать. За время моего отсутствия ничего не поменялось. Как мне наступали на глотку, так и продолжают наступать. Все авторские за «По полюшку» своровали до рубля! Что я сделала плохого для нашей страны? У меня двадцать главных ролей в кино!