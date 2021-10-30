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Алек Болдуин предложил запретить настоящее оружие в кино после убийства Галины Хатчинс на съемках

По его словам, смерть Хатчинс - это несчастный случай из разряда «один на триллион»

Фото: Скриншот с видео TMZ

Американский актер Алек Болдуин, который застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» из-за того, что в его пистолете оказался боевой патрон, впервые прокомментировал происшествие на камеру. 

Как пишет TMZ, журналисты преследовали актера и ему пришлось ответить на несколько их вопросов, несмотря на то, что ему запрещено комментировать расследование. Им он рассказал, что Галина была его другом и перед началом съемок он приглашал ее и режиссера фильма Джоэля Соузу на ужин. По его словам, они были хорошо подготовленной командой и когда это произошло все были шокированы и он сомневается, что съемки фильма когда-либо продолжатся. 

Как отметил Болдуин, он полностью поддерживает ужесточение мер безопасности и, возможно, полный запрет настоящего оружия и боевых патронов, признавая при этом, что он не профессионал в этом вопросе.

«Чтобы избежать случаев, когда может пойти что-то не так, а также на фоне этой ужасной трагедии должны быть приняты новые меры», — заявил он и добавил, что оружие нужно заменить на пластиковое и обеспечить безопасность актеров на съемках.

Актер также попросил репортеров перестать преследовать его семью, потому что его детей довели до слез. 

21 октября Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина» случайно застрелил из пистолета с боевым патроном оператора Галину Хатчинс, также был ранен 48-летний режиссер Джоэл Соуса. Актер не знал, что в пистолете был боевой патрон, оружие ему передал помощник режиссера и сказал, что он «холодный» и в нем нет боевых патрон. 

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