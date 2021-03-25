Голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна

В США на съемках вестерна «Ржавчина» в штате Нью-Мексико знаменитый актер Алек Болдуин случайно выстрелил из огнестрельного оружия в оператора фильма Алину Хатчинс – позже она скончалась в больнице – и режиссера картины Джоэла Соуса. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.

Как рассказали в департаменте шерифа, Болдуин должен был выстрелить холостыми патронами из реквизитного пистолета, но в момент выстрела осколки пули разлетелись и ранили двух человек.

После стрельбы 42-летняя женщина-оператор Алина Хатчинс получила тяжелое ранение и была по воздуху доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Режиссера картины 48-летний Джоэла Соуза на машине скорой помощи доставили в региональный медицинский центр Кристуса Сент-Винсента, он находится в критическом состоянии.

Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе подтвердил, что выстрел произвел именно Болдуин, который выступает продюсером фильма и играет в нем главную роль. В отношении актера пока не выдвинуто обвинений. Съемки картины приостановлены.

«По мнению следователей, во время съемок сцены использовалось винтовое огнестрельное оружие. Детективы расследуют, как и какой тип снаряда был выпущен», – рассказали в офисе шерифа.

В фильме Болдуин играет известного западного преступника Харланда Раста, который отправляется в Канзас, чтобы спасти от повешения своего внука, признанного виновным в случайном убийстве.