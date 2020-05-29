112: Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение Светланы Светличной, об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как говорится в сообщении, с актрисой все хорошо и сейчас она участвует в съёмках одного из ток-шоу.

Ранее сын звезды актрисы заявил, что не может найти ее с 21 октября. Она внезапно перестала отвечать на звонки и не открывает дверь в квартире. Родственники забеспокоились исчезновением Светланой потому что в последние годы она, по их словам, страдает старческой деменцией и может забыть свой адрес.