Актёр Иван Николаев: Светличная никуда не пропала, а просто переехала

Сегодня сын звезды «Бриллиантовой руки» заявил, что не может найти маму с 21 октября. Она внезапно перестала отвечать на звонки и не открывает дверь в квартире. Родственники забеспокоились исчезновением Светланой потому что в последние годы она, по их словам, страдает старческой деменцией и может забыть свой адрес.

Далеко уйти и остаться неустанной актриса не могла, её бы сразу опознали прохожие или соседи. Однако местонахождение Светланы Афанасьевны до сих пор не установлено.

Позже в прессе появился комментарий 38-летнего актёра Ивана Николаева, который пространно сообщил, что женщина никуда не пропала, а просто... переехала ближе к родственникам из квартиры в Ясеневе на Преображенскую площадь. Он не пояснил, куда именно, и почему об этом переезде не знает даже родной сын актрисы.

Сообщается, что у Светличной есть проблемы с психикой после того, как она ударилась головой на съёмках. Поэтому в последнее время она стала терять память и рассудок.

Светлана Афанасьевна прославилась ролями в советских фильмах «Бриллиантовая рука», «Новые приключения неуловимых» и «Семнадцать мгновений весны».

Надеемся, что с любимой актрисой все в порядке и в скором времени её обязательно найдут.