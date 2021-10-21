В МВД ответили на вопрос о исчезновении Светличной

Полиция Москвы начала проверку после сообщения от жителя столицы о пропаже его 81-летней матери. По источникам сразу нескольких СМИ, речь идет об актрисе Светлане Светличной. Артистка перестала выходить на связь ещё на прошлой неделе.

- 24 октября в УМВД России по району Богородское города Москвы от жителя Москвы поступило сообщение о том, что с 21.10.2021 не выходит на связь его мать 1940 года рождения. Её местонахождение неизвестно. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры по розыску пропавшей женщины, - сообщили в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД России порталу NEWS.ru.

Распространять имена и другие личные данные в таких случаях ведомство не имеет право.

Светлана Светличная пропадает уже не в первый раз. Женщина переставала выходить на связь перед новогодними праздниками. Актриса отключила телефон, в результате ее никто не смог поздравить с новым годом.

Судя по информации “МК”, ранее на Светличную на съемках упал софит, после чего у актрисы появились проблемы с памятью. В последнее время она ушла от светской жизни и сосредоточилась на общении с родными и близкими.