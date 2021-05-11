"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось

Накануне 81-го дня рождения Светлана Светличная почувствовала себя плохо. В проблемах актриса винит завистников.

Новости о состоянии своего здоровья звезда рассказала в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная не так давно вышла из больницы. Травма головы, полученная около года назад, до сих пор дает о себе знать. Мы поговорили со Светланой Афанасьевной о ее здоровье и о предстоящем 81-м дне рождения, которое она отметит 15 мая.

В конце апреля Светлана Светличная оказалась в больнице с подозрением на инсульт. Диагноз, к счастью, не подтвердился, однако состояние актрисы, по ее словам, оставляет желать лучшего.

– У меня очень серьезная история, – говорит Светличная. – Это голова… голова, которую хотели скинуть. Вы знаете, я нездорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы.

Поэтому солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет.

– А что, некому сходить в магазин?

– Естественно, мои невестка, внучка, все за меня очень переживают и всячески помогают.

– 15 мая у вас день рождения. Будете праздновать?

– Если честно, этот день рождения совсем не вовремя.

– 81 год для меня – очень много, по крайней мере, по моим ощущениям. Дело не в том, как я выгляжу, внешний вид не столь важен, главное, как ты себя чувствуешь.

Вот я себя чувствую нехорошо. Настроение у меня совсем не праздничное, да я и не хотела бы, чтобы оно было другим...

– А что должно случиться, чтобы ваше состояние стало лучше, как думаете?

– Я не загадываю ничего, детям сказала, что надеюсь на них, что они не оставят меня и похоронят достойно.

– Вы что, уже к смерти готовитесь?!

– Если бы вы себя чувствовали так, как я себя ощущаю при каждом выходе из дома…

– Не так давно я могла пробежать стометровку или, услышав музыку, встать со стула и сказать: а хотите, я вам станцую. Сейчас у меня этих желаний нет... и, наверное, уже не будет.

Наверное, я во всем вызывала чувство ревности: как я выглядела, как несла свой стиль. Думаю, вокруг меня всегда было очень много злых людей...