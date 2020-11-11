"У Светличной давно паранойя!": сенсационный рассказ друга актрисы о ее болезни

Душевное состояние 80-летней актрисы Светланы Светличной вызывает большие опасения у ее близкого окружения.

Благодаря участию звезды советского кино в многочисленных ток-шоу о семейных проблемах Светланы Светличной знает вся страна. На днях она несколько вечеров подряд ругалась с родственниками в формате сериала в рамках программы Дмитрия Борисова «Пусть говорят».

Послушать Светличную – ее жизнь не спокойная старость, а готовый сценарий детективно-приключенческого фильма. То ее травят, то обворовывают, то хотят убить – все якобы ради квартиры. Во всех грехах Светличная обвиняет самых близких людей – сына и внучку.

Светличная в фильме "Бриллиантовая рука" // фото: Global Look Press

О том, что на самом деле происходит с актрисой, Sobesednik.ru поинтересовался у ее друга, который знает Светлану Афанасьевну много лет. Он попросил не называть своего имени – этот человек впервые озвучит вещи, которые очевидны уже многим в окружении Светличной. Но другие не решаются рассказать об этом. Между тем именно эта информация о состоянии актрисы может объяснить зрителям и читателям все те странности, которые в последние годы происходят в жизни звезды.

– Вокруг Светличной всегда крутилось много людей, она часто устраивала тусовки дома, – говорит друг актрисы. – Может, кто-то что-то и мог своровать, не знаю. У нее такой характер: сейчас она к себе приблизит, а потом в чем-нибудь обвинит.

Помню, как-то пришел к ней, а она не может в квартире ключи найти. Стали искать вместе. Вдруг она говорит мне: «Признайся, это ты взял!?!» Я чуть не упал! Говорю: «Зачем они мне?» – «Ты хочешь завладеть моей квартирой!»

Обидно это было услышать, – признается наш собеседник. – Я ей помогал устраивать концерты, чтобы Светлана могла заработать. Возил ей пакетами продукты, причем, покупал за свои деньги.

Друг актрисы не склонен верить рассказам Светличной о бесконечных запутанных посягательствах родственников на ее жизнь и имущество.

– Светличная, образно говоря, совсем с ума сошла! – высказывает свое мнение друг звезды.

Светлана Светличная//фото: Global Look Press

Придумала, что кто-то ртуть ей подбросил... Она сама могла случайно разбить градусник и забыть об этом! Внучку обвиняет в грехах каких-то... Хотя родственники и не думают об этой квартире, чтобы лишний раз со Светланой Афанасьевной не связываться. Жалко ее, конечно, – признает приятель. – Но терпеть ее близким уже сложно. Сделаешь как лучшей ей, а потом она же обливает всех грязью.