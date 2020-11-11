"Светличную травят специально!": врач запретил актрисе общаться с родной внучкой

Вокруг 80-летней актрисы Светланы Светличной разгорелся чудовищный скандал.

Второй вечер подряд в «Пусть говорят» обсуждают непростую ситуацию, сложившуюся вокруг Светланы Светличной. Знаменитая актриса считает, что ее хотят убить. Клинический психолог и эксперт многих телевизионных программ Елена Перелыгина, которая тоже присутствовала на съемках, уверяет: к словам Светланы Афанасьевны стоит прислушаться. Потому как легендарная актриса действительно находится в большой опасности.

Светлана Светличная и Елена Перелыгина //фото: архив Е. Перелыгиной

На съемки шоу Перелыгина пришла ради Светличной. Она хотела воочию увидеть звезду советского кино и понять, в каком состоянии она сейчас находится. Увиденное психолога шокировало.

– Могу вам сказать, что Светлана не просто так опасается своих родственников, – вздыхает Елена. – Пожилые люди нередко оказываются в похожих ситуациях. Но при этом окружающие их словам часто не придают особого значения. Считают, что в силу возраста они выжили из ума, у них развилась излишняя подозрительность или началась паранойя. У Светличной, могу сказать как клинический психолог, с мозгами все хорошо.

На программе Светличная впервые за несколько месяцев встретилась с родной внучкой Машей. Встреча получилась теплой. Но Перелыгина уверена: с Машей нужно вести себя предельно осторожно, потому как она многого недоговаривает.

– Внучка на первый взгляд кажется весьма милой и приятной молодой женщиной, – продолжает Перелыгина. – Но на самом деле своими невербальными жестами (мимикой, интонацией) она показала, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. В какой-то момент Дмитрий Борисов стал обсуждать момент, как члены съемочной бригады уронили на Светлану Афанасьевну световой прибор, из-за чего она упала в обморок и получила травмы.

Дмитрий спросил: «Маша, вы действительно не знакомы с журналистами, которые приехали к Светличной брать интервью?» Маша сказала, что не знакома. Но именно в этот момент она своими глазами продемонстрировала паттерн лжи. Иными словами Маша показала, что сказала неправду.

Я предполагаю, что и в момент исчезновения денег у Светличной она тоже присутствовала. В общем, вокруг нашей легендарной актрисы происходит много чего подозрительного.

Елена Перелыгина//фото: личный архив Е. Перелыгиной

Многие моменты в поведении Маши свидетельствуют о том, что Светлане Афанасьевне нужно быть с ней весьма аккуратной, – утверждает Елена. – Актеры – люди очень эмоциональные и чувствительные. Не просто так интуиция подсказывает Светличной, что от родных исходит опасность. И не только от них.

Она постоянно приводит в дом мужчин, которые моложе ее в разы… Для чего? Какие у них могут быть общие интересы?

Возле нее постоянно появляются врачи, а-ля психиатры, которые кормят ее непонятными таблетками, после чего состояние здоровье актрисы ухудшается. У меня даже возник вопрос: не родственники ли наняли врача, чтобы действительно угробить звезду советского кино?

Легендарная актриса Светлана Светличная//фото: Global Look Press

После съемок Перелыгина высказала Светличной свои опасения. И Светлана Афанасьевна еще больше задумалась.

– Светличная – легендарная актриса, которая произвела сексуальную революцию в умах целого поколения, – продолжает Елена. – Ее нужно холить и лелеять! Она находится в прекрасном уме и здравой памяти. Не нужно списывать все на возрастные моменты, считая, что она выжила из ума. Призываю всех обратить внимание на то, что говорит Светлана!