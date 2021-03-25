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Психиатр предположил, что Андрея Губина пора госпитализировать недобровольно

Бред преследования, агрессия, боли: специалист по ментальному здоровью Василий Шуров изучил поведение певца в последнем интервью

Фото: YouTube «Комсомольская правда», канал Василия Шурова

Андрей Губин, Василий Шуров

Психиатр Василий Шуров посмотрел последнее интервью певца и композитора Андрея Губина и поделился своими наблюдениями в отношении симптомов, которые артист более ярко проявлял.

  • Три недели назад на YouTube вышел разговор со звездой 90-х Андреем Губиным, в котором тот предстал в очевидно тяжелом состоянии. Хитмейкер былых времен постоянно теребил шнурки на своем свитшоте и морщил лоб. 

Еще несколько лет назад артист жаловался на лицевые боли и некие полосы на лице, которых в действительности никто не видит. 

«Официально было озвучено, что у него какие-то нестерпимые лицевые боли. Под это был подобран термин “прозопалгия”. Хотя термин собирательный. По сути он описывает симптом – боль в определенной части лица. Это может быть и стоматологическая боль, заболевания лор-органов, различные синуситы часто дают такую боль. И очень часто это бывает в рамках психиатрических диагнозов, так называемые сенестопатии – часто меняющиеся ощущения в области лица. 

То, что демонстрирует Андрей, на мой взгляд, это как раз заболевание из области психиатрического регистра. Когда он говорит, что левая часть лица поплыла, хотя лицо совершенно симметрично»

, – делится специалист на своем YouTube-канале.

Психиатр отмечает, что в определенной степени у Губина еще сохраняется критика в отношении своего состояния. Рассказы о том, что певец потратил более 150 тысяч долларов на исследования и последний доктор отправил его умирать, доктор Шуров больше оценивает как бредовую симптоматику.

  • Также певец уверен, что его постоянно преследуют недоброжелатели: я спортзале кто-то режет его одежду, некто подстраивает ДТП с ним, в многоэтажном доме, где он жил, кто-то выкупил все квартиры под ним и постоянно делает там ремонт. 

«Мы четко видим концепцию бреда преследования, когда человек рассказывает, что весь мир против него. Он пытается ходить в спортзал, чтобы легче было. Пришел в спортзал один раз – ему порезали кроссовки, во второй раз испортили куртку, в третий раз дома поцарапали стол, прожгли скатерть, прожгли занавески. 

Мы совершенно четко видим фабулу персекуторного бреда, что его преследуют. Когда он выходит из дома, впереди или сзади начинают шептаться, что опять горбатые карлики гуляют. В лифте удалили резинки на дверях, чтобы лифт дверями стучал очень громко»

, – пересказывает психиатр жалобы Губина, которые выдают в нем диагноз.

Врач отмечает, что певец при этом стал очень агрессивен. В том же интервью он неоднократно резко отвечал журналистам. 

«Что лежит в основе этого бредового расстройства, на это может ответить только специалист при обследовании. <...> Он очень внезапно исчез, примерно в 30 лет. Это очень похоже на психическое расстройство. Если вы откроете классический учебник по психиатрии, там [среди симптомов перечисляется] резкая смена интересов, резкий разрыв контактов и, возможно, даже фиксация на здоровье: ипохондрические, дисморфофобические идеи, когда он говорит, что не может в зеркало на себя посмотреть, я там вижу совершенно страшное лицо», – делится предположениями Василий Шуров. 

Врач отмечает, что Губин пробовал запрещенные вещества и иногда злоупотреблял алкоголем, о чем рассказывал сам. По мнению доктора, это могло стать причиной для дебюта болезни.

«Когда у пожилых людей бред ущерба и бред преследования, мы это понимаем как процесс деменции. У него идет какой-то другой процесс уже около 15 лет. Сейчас мы видим выраженный психиатрический дефект. Я могу констатировать, что он опасен для себя и для окружающих, потому что он крайне гневлив. Когда журналистка какие-то движения руками сделала, он тут же на нее набросился, – зачем вы это делаете. Элементарно, человека даже раздражает движение рук собеседника»

, – говорит доктор. 

Фото: YouTube-канал доктора
Василий Шуров

По предположению Шурова, возможно, Губину уже требуется недобровольная госпитализация. Поскольку человек находится в состоянии постоянного стресса из-за воображаемого преследования. В этом состоянии он легко может выйти на конфликт с кем угодно, что чревато последствиями: «Я считаю, что уже надо решать вопрос о недобровольном лечении. Мы видим далеко зашедший процесс».

При этом для недобровольной госпитализации нужна реакция родственников, а у Губина не осталось ни отца, ни матери. «Я так понимаю, каких-то близких людей, которые могут комментировать его жизнь, нету. По новостям проходят один-два друга, но по тому, как они дают интервью, становится понятно, что они совершенно не в курсе, как живет Андрей», – говорит психиатр.

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