Психиатр отмечает, что в определенной степени у Губина еще сохраняется критика в отношении своего состояния. Рассказы о том, что певец потратил более 150 тысяч долларов на исследования и последний доктор отправил его умирать, доктор Шуров больше оценивает как бредовую симптоматику.

Также певец уверен, что его постоянно преследуют недоброжелатели: я спортзале кто-то режет его одежду, некто подстраивает ДТП с ним, в многоэтажном доме, где он жил, кто-то выкупил все квартиры под ним и постоянно делает там ремонт.

«Мы четко видим концепцию бреда преследования, когда человек рассказывает, что весь мир против него. Он пытается ходить в спортзал, чтобы легче было. Пришел в спортзал один раз – ему порезали кроссовки, во второй раз испортили куртку, в третий раз дома поцарапали стол, прожгли скатерть, прожгли занавески.

Мы совершенно четко видим фабулу персекуторного бреда, что его преследуют. Когда он выходит из дома, впереди или сзади начинают шептаться, что опять горбатые карлики гуляют. В лифте удалили резинки на дверях, чтобы лифт дверями стучал очень громко»

, – пересказывает психиатр жалобы Губина, которые выдают в нем диагноз.

Врач отмечает, что певец при этом стал очень агрессивен. В том же интервью он неоднократно резко отвечал журналистам.