Кушанашвили обратил внимание на «психически нездоровое поведение» Андрея Губина
По наблюдениям журналиста, исполнитель чересчур эмоционально жестикулирует и без конца теребит края одежды
51-летний журналист Отар Кушанашвили отметил странное поведение известного российского певца Андрея Губина. По его словам, артист очень эмоционально жестикулирует и без конца теребит края своей одежды.
«Для большого количества людей он псих, для меня — редкий мелодист. Его песня «Птица» оказала мне несоизмеримую помощь пережить период сердечных неудач.
Люблю Андрея до сих пор, но мне очень страшно за него. Что он с собой делает?
Сил нет глядеть, как оцепенела его душа, как она буквально на атомы распадается.
От Андрея Губина веет холодом. Вижу, что у него на психическом уровне больное поведение, но как ему оказать помощь? Что сделать, чтобы Андрей приехал ко мне на встречу, я бы его обнял. Может, как раз объятий ему и не хватает… Не хочу, чтобы он разрушил себя!» — поделился эмоциями ведущий в авторском Youtube-шоу «Каково?!».
Напомним, 47-летний Губин ведет борьбу с болезнью — на протяжении нескольких лет назад музыканту поставили серьезный диагноз, левосторонняя прозопалгия лица.