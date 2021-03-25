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Кушанашвили обратил внимание на «психически нездоровое поведение» Андрея Губина

По наблюдениям журналиста, исполнитель чересчур эмоционально жестикулирует и без конца теребит края одежды

Фото: globallookpress.com

51-летний журналист Отар Кушанашвили отметил странное поведение известного российского певца Андрея Губина. По его словам, артист очень эмоционально жестикулирует и без конца теребит края своей одежды.

«Для большого количества людей он псих, для меня — редкий мелодист. Его песня «Птица» оказала мне несоизмеримую помощь пережить период сердечных неудач.

Люблю Андрея до сих пор, но мне очень страшно за него. Что он с собой делает?

Сил нет глядеть, как оцепенела его душа, как она буквально на атомы распадается.

Фото: instagram.com

От Андрея Губина веет холодом. Вижу, что у него на психическом уровне больное поведение, но как ему оказать помощь? Что сделать, чтобы Андрей приехал ко мне на встречу, я бы его обнял. Может, как раз объятий ему и не хватает… Не хочу, чтобы он разрушил себя!» — поделился эмоциями ведущий в авторском Youtube-шоу «Каково?!».

Напомним, 47-летний Губин ведет борьбу с болезнью — на протяжении нескольких лет назад музыканту поставили серьезный диагноз, левосторонняя прозопалгия лица. 

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