Кушанашвили обратил внимание на «психически нездоровое поведение» Андрея Губина

51-летний журналист Отар Кушанашвили отметил странное поведение известного российского певца Андрея Губина. По его словам, артист очень эмоционально жестикулирует и без конца теребит края своей одежды.

«Для большого количества людей он псих, для меня — редкий мелодист. Его песня «Птица» оказала мне несоизмеримую помощь пережить период сердечных неудач.

Люблю Андрея до сих пор, но мне очень страшно за него. Что он с собой делает?

Сил нет глядеть, как оцепенела его душа, как она буквально на атомы распадается.