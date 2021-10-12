Юлия Пересильд рассказала, как к киноэкипажу отнеслись иностранные космонавтаы и традициях на МКС

Участница первого в мире киноэкипажа актриса Юлия Пересильд поделилась о том, как отнеслись к съемочной группе фильма «Вызов» иностранные космонавты и поведала о традиции астронавтов ходить друг к другу в гости на МКС. Об этом актриса и режиссер Клим Шипенко рассказали на пресс-конференции для журналистов, трансляцию есть у ТАСС.

По словам актрисы, космонавты встретили их хорошо и в целом у них было хорошее отношение к съемочной команде.

«Есть такая традиция, что космонавты ходят (летают) друг к другу на ужин раз в неделю. И нас тоже пригласили. Было здорово. Мы пришли к ним, это смешно и трогательно происходит, потому что гости идут со своим, берут мешок, мы укладываем туда консервы, заранее их греем и везем туда. У ребят при этом своя еда, не консервы, у них очень вкусные десерты. Вот так по кругу летит банка и все ложечкой каждый из банки пробует. Это целая такая традиция, очень весело и радостно», – отметила Юлия.

Она добавила, что их приняли очень нежно и тепло.

«Мы со всеми познакомились. Им было интересно. Вот такая большая космическая семья. Никаких стран, просто все вместе», – подчеркнула актриса.

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко вернулись на Землю 17 октября после 12 дней проведенных в космосе для съемок фильма «Вызов».