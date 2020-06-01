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Пересильд и Шипенко перенесли 12 дней невесомости лучше, чем ожидалось. Врачи оценили состояние «киноэкипажа»

В ФМБА заявили, об удовлетворительном состоянии актрисы и режиссёра. Теперь их отправят в Звёздный городок на реабилитацию

Фото: пресс-служба ФМБА

Клим Шипенко

Состояние вернувшихся с Международной космической станции на Землю режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд «удовлетворительное». Об этом рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Врачи ожидали посадки съемочную группу фильма «Вызов», вместе с которой с МКС прилетел профессиональный космонавт Олег Нилов, в Казахстане. На случай непредвиденных ситуаций, которых, как писал «Собеседник», не произошло в разных регионах России по пути следования капсулы дежурили бригады медиков.

Фото: пресс-служба ФМБА
Юлия Пересильд

На месте посадки по распоряжению главы Роспотребнадзора Анны Поповой находился советник главы ФМБА Вячеслав Рогожников. По его словам, Пересильд, как и Шипенко перенесли 12 дней в невесомости даже лучше, чем предполагалось изначально.

После того как вертолёты доставят «киноэкипаж» в аэропорт Караганды, их самолётом доставят в Звёздный городок, где все трое пройдут курс реабилитации.

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