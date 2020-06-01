Пересильд и Шипенко перенесли 12 дней невесомости лучше, чем ожидалось. Врачи оценили состояние «киноэкипажа»

Состояние вернувшихся с Международной космической станции на Землю режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд «удовлетворительное». Об этом рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Врачи ожидали посадки съемочную группу фильма «Вызов», вместе с которой с МКС прилетел профессиональный космонавт Олег Нилов, в Казахстане. На случай непредвиденных ситуаций, которых, как писал «Собеседник», не произошло в разных регионах России по пути следования капсулы дежурили бригады медиков.