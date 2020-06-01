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«Они там не селфи делали»: Рогозин и Эрнст оценили возвращение «киноэкипажа» с МКС

С экипажем всё хорошо. Рогозин считает, что кинооперация прошла «на твёрдую пятёрку». Эрнст поражается «кинематографичности» материала

Фото: Global Look Press

Олег Новицкий, Юлия Пересильд, Клим Шипенко

Как ранее сообщал «Собеседник», сегодня успешно прошла посадка съемочной группы фильма «Вызов»: актрисы Юлиии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Под присмотром космонавта Олега Новицкого они вернулись с МКС на Землю на спускаемом аппарате.

Встречать первую съёмочную группу, побывавшую в космосе, на место посадки в Казахстан приехали глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. Рогозин в эфире федерального телевидения заявил, что полет прошёл «на твёрдую пятёрку», а экипаж «чувствует [себя] нормально, хорошо, удовлетворительно». Даже спускаемый аппарат удалось приземлить в правильной ориентации — он не упал на бок, как иногда бывает, поэтому извлекать группу было проще.

«Они сами по себе очень волевые, очень мотивированные люди, — сказал Рогозин. — Они там работали, и это самый важный результат. Они [там] не "селфи" делали и не приветы передавали 26-му съезду КПСС. Они выполнили задачу, по моей информации, в полном объёме».

Эрнст, в свою очередь, обратил внимание на качество материала, снятого на МКС, заявив, что эти кадры «потрясающе кинематографичны». По его словам, реальная невесомость, которую удалось запечатлеть Шипенко, «совершенно другая» по сравнению с показанной во множестве кинокартин, где её лишь имитировали искусственно.

«Мы безумно счастливы, что все так успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100%, а 120% съёмочного плана, что они блестяще себя чувствуют», — заявил глава «Первого канала».

Эрнст также отметил, что космонавт Новицкий, которому пришлось сниматься в фильме, к концу процесса уже стал «профессионалом» в этом ремесле.

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