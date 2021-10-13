Модель Славы Зайцева: Вокруг кутюрье всегда крутились подхалимы

Несколько лет не утихают страсти вокруг Дома моды Вячеслава Зайцева. Знаменитый модный дом, который гремел на всю Европу, оказался на грани банкротства. На деле получилось так, что один помощник кутюрье сменил другого, а тем временем в делах творится такая разруха, что престижные квадратные метры, где некогда дефилировали модели и кроили наряды, которые пользовались огромной популярностью у знаменитостей, приходится сдавать в аренду, чтобы сохранить название бренда.

Вместе с тем рядом со знаменитым модельером оказались совершенно посторонние люди, которые поселились в его особняке. Об этом прогремело несколько эфиров программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Как сейчас живёт Вячеслав Михайлович, какой Слава Зайцев без камер, как у него складывались отношения с единственным сыном Егором – об этом рассказывает его любимая ученица, знаменитая модель и однофамилица мастера Элина Зайцева.