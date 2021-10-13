Модель Славы Зайцева: Вокруг кутюрье всегда крутились подхалимы
Любимица знаменитого модельера призналась, что он её воспитал
Несколько лет не утихают страсти вокруг Дома моды Вячеслава Зайцева. Знаменитый модный дом, который гремел на всю Европу, оказался на грани банкротства. На деле получилось так, что один помощник кутюрье сменил другого, а тем временем в делах творится такая разруха, что престижные квадратные метры, где некогда дефилировали модели и кроили наряды, которые пользовались огромной популярностью у знаменитостей, приходится сдавать в аренду, чтобы сохранить название бренда.
Вместе с тем рядом со знаменитым модельером оказались совершенно посторонние люди, которые поселились в его особняке. Об этом прогремело несколько эфиров программы «Пусть говорят» на Первом канале.
Как сейчас живёт Вячеслав Михайлович, какой Слава Зайцев без камер, как у него складывались отношения с единственным сыном Егором – об этом рассказывает его любимая ученица, знаменитая модель и однофамилица мастера Элина Зайцева.
– Элина, вы были в курсе ситуации, которая сложилась весной этого года в Доме Моды, ведь практически все помещения вашего Альма Матер вынужденно были сданы в аренду, а рядом с мастером оказались совершенно посторонние люди, которые устроили танцы перед немощным кутюрье в его особняке и выложили это всё в социальные сети?
– Конечно, мы все были в курсе этой ситуации. Наш коллектив всегда был дружным. Девочки тут же навестили Вячеслава Михайловича, он сказал, что у него всё нормально, рядом с ним хорошие люди. Правда, он не ожидал, что ситуация в доме, когда его гости устраивали песни и пляски, попадёт в публичное пространство, но он отнёсся к этому лояльно, как и ко многим вещам в жизни. Наш коллектив, после того как закончил работу у Вячеслава Михайловича, не прекратил общаться, не только все девушки дружат между собой, но и наши дети. Каждый год, 13 января, накануне Старого Нового, года мы собираемся у Вячеслава Михайловича на предпоказе. Второе марта – день рождения мастера, это для нас святое. На его юбилей мы приехали к нему полным составом, подарили икону Спасителя и огромный букет белой сирени – шеф, как мы его между собой называем, любит белые цветы. И это полностью его заслуга, что мы такие у него сплочённые и для него мы – стена.
– Как вы оказались в театре Моды?
– Я пришла к нему, когда мне было пятнадцать лет, этаким гадким утёнком. Он сразу же вышел ко мне и сказал, чтобы я следующий раз приходила к нему на репетицию на высоких каблуках. В общей сложности я у него проработала пять лет. Надо признать, что он никогда на меня не кричал, что для меня по сей день загадка. Наши отношения были ровными, хотя в отношении других сотрудников шеф был порой сильно эмоционален. Он мне по сути заменил отца на тот момент. Можно сказать, что меня воспитал Слава Зайцев. Я же была подростком и сразу попала в гламурную среду, где много соблазнов. Он приучил к дисциплине, научил работать в коллективе. Каждый день он на репетициях давал какие-то советы и рекомендации и по работе, и в личном плане. Со всеми членами коллектива он общался не только как с работниками, а как с людьми, наставлял их, кого-то даже опекал, как меня.
– Какие требования были у кутюрье к коллективу Театра моды?
– В театр к нему абы кто не попадал, помимо внешних данных человек должен был обладать определенными личностными качествами, с ним работали только хорошие люди, он сразу чувствовал карьеристов, такие долго не задерживались. Нас было двенадцать девушек и столько же молодых людей, мы репетировали театрализованные показы, это были спектакли на подиуме.
У него была жёсткая дисциплина, например, курить было запрещено вплоть до увольнения. Он очень требовательный руководитель, настойчивый, но в тоже время щедрый человек.
Из своих зарубежных командировок Вячеслав Михайлович привозил подарки для театра, в основном девушкам, дарил вещи, украшения, одежду. Первым его подарком мне – было удивительно – красивое пальто небесно-голубого цвета, его собственного производства. Вещи Зайцева уникальны как произведения искусства, по качеству они ни на сколько не уступают знаменитым брендам по красоте и по качеству. Каждая вещь – произведение искусства. Например, один плащ, подаренный им, у меня уже больше двадцати лет и до сих пор актуален.
Поэтому не понимаю, почему товарооборот не покрывает всех потребностей и Дом моды оказался на грани банкротства. Наш покупатель почему-то предпочитает зарубежные марки его потрясающим вещам.
Поэтому я рекомендую посетить бутик Славы Зайцева и присмотреть себе вещи, ведь многие наши знаменитости с хорошим вкусом одевались именно у Зайцева. У него уникальный крой, который делает фигуру визуально идеальной.
– Кутюрье внушаемый человек? Как так случилось, что руководить его детищем стали люди, готовые вцепиться друг другу в горло?
– К Зайцеву всегда пытались пристроиться подхалимы, которые преследовали свои цели и хотели на громком имени сделать себе карьеру. Он творческий человек, больше занимался модой, поэтому бремя организации лежало на плечах других людей. Но он всегда руководил этими процессами.
– Чем занимался сын модельера, Егор Зайцев, какие у них были отношения?
– Замечательные отношения. Никаких конфликтов между Егором и Вячеславом Михайловичем мы не видели, они нормально общались каждый день. Егор во всём помогал отцу. Он тоже выпускал коллекции одежды, достаточно смелые, интересные. Наш состав также демонстрировал его работы, его вещи пользовались успехом у публики.
– Известно, что вы живёте в одном доме с внучкой Вячеслава Михайловича.
– Да, мы живём в одном подъезде на Арбате. Наш особняк 1904 года, мы стараемся его поддерживать в должном состоянии, Маруся в этом активно участвует, мы с ней решаем проблемы по дому, с ней так же легко общаться, как и с её дедом. В честь Маруси Вячеслав Михайлович назвал свои единственные и неповторимые духи. В своё время Вячеслав Михайлович оставил ей эту квартиру, а сам переехал в дом в посёлке Каблуково.
Соседи ещё помнят то время, как знаменитый кутюрье ездил на работу на проспект Мира на метро, потом у него появилась белая «Нива». Он никогда не тянулся за богатством, не тщеславный в этом смысле человек.
Каждый раз, когда я вижу Марусю, то вспоминаю Вячеслава Михайловича, она на него похожа не только внутренне, но и внешне. Я буду всегда для Маруси поддержкой, ведь я благодарна её дедушке, за тот опыт, который он мне дал, и не только мне. Благодаря работе в Доме Моды Зайцева у очень многих людей карьера пошла наверх, у так что у Славы Зайцева не только замечательный вкус, но и лёгкая рука. Спасибо Вам за всё, мастер.