Выступавшую в Госдуме блогершу Сашу Спилберг обвинили в фейковой пропаже

В Instagram на подтвержденной странице блогерши Саши Спилберг с аудиторией более 5 миллионов подписчиков опублиоквано сторис, в которой сообщается, что девушку якобы заметили на парковке 11 октября. Ранее менеджер Саши сообщала, что блогерша пропала и не выходит на связь уже более трех суток.

Подписчики подозревают, что на деле с 23-летней звездой Instagram все в порядке, поскольку никто не сообщал об обращении в полицию в связи с ее пропажей, а бойфренд девушки игнорирует вопросы о её местонахождении, продолжая выкладывать рекламу криптовалют.

В фан-аккаунте Саши ее концертный директор Табриз Шахиди заверил, что со звездой все в порядке, но никак не объяснил хайп вокруг ее персоны.

Блогерша известна аудитории федеральных каналов как первая инфлюенсерка медиасообщества, приглашенная для выступления на заседание Госдумы в 2017 году.