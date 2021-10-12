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Выступавшую в Госдуме блогершу Сашу Спилберг обвинили в фейковой пропаже

Менеджер инста-звезды второй день изображает озабоченность исчезновением своей подопечной

Фото: Instagram Саши Спилберг

Саша Спилберг

В Instagram на подтвержденной странице блогерши Саши Спилберг с аудиторией более 5 миллионов подписчиков опублиоквано сторис, в которой сообщается, что девушку якобы заметили на парковке 11 октября. Ранее менеджер Саши сообщала, что блогерша пропала и не выходит на связь уже более трех суток.

Подписчики подозревают, что на деле с 23-летней звездой Instagram все в порядке, поскольку никто не сообщал об обращении в полицию в связи с ее пропажей, а бойфренд девушки игнорирует вопросы о её местонахождении, продолжая выкладывать рекламу криптовалют.

В фан-аккаунте Саши ее концертный директор Табриз Шахиди заверил, что со звездой все в порядке, но никак не объяснил хайп вокруг ее персоны.

Блогерша известна аудитории федеральных каналов как первая инфлюенсерка медиасообщества, приглашенная для выступления на заседание Госдумы в 2017 году.  

Теги: #Instagram

Рубрика: Шоу-бизнес

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