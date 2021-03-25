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Mash: певца Валерия Леонтьева госпитализировали из-за коронавируса

Сообщается, что врачи оценивают состояние легендарного певца как среднетяжёлое

Фото: Global Look Press

Советский и российский певец Валерий Леонтьев попал в московскую больницу с коронавирусом, его состояние оценивают как среднетяжелое. Об этом пишет телеграм-канал Mash

Отмечается, что несколько дней 72-летний певец жаловался на слабость, кашель и высокую температуру и принимал таблетки самостоятельно, но вскоре ПЦР-тест показал положительный результат и главного «Казанову» страны пришлось госпитализировать в больницу.

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