Mash: певца Валерия Леонтьева госпитализировали из-за коронавируса

Советский и российский певец Валерий Леонтьев попал в московскую больницу с коронавирусом, его состояние оценивают как среднетяжелое. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Отмечается, что несколько дней 72-летний певец жаловался на слабость, кашель и высокую температуру и принимал таблетки самостоятельно, но вскоре ПЦР-тест показал положительный результат и главного «Казанову» страны пришлось госпитализировать в больницу.