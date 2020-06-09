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Валерий Леонтьев пожелал Ларисе Долиной интересных мужчин

10 сентября исполнилось 66 лет певице Ларисе Долиной. С днем рождения публично в социальных сетях ее поздравил давний друг и коллега Валерий Леонтьев.

Фото: Фото с Facebook Валерия Леонтьева

 - Дорогая Лора! – обратился к певице Валерий Яковлевич. - Ты и вправду дорогая, дороже и лучше никто не поет! Поздравляю и желаю тебе желать! Желать интересных проектов, интересных путешествий, интересных мужчин (надеюсь, твой не прочтет), всего, что мы называем счастливым временем и, конечно, чтобы любые болячки боялись тебя! Люблю!

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