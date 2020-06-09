Валерий Леонтьев пожелал Ларисе Долиной интересных мужчин

- Дорогая Лора! – обратился к певице Валерий Яковлевич. - Ты и вправду дорогая, дороже и лучше никто не поет! Поздравляю и желаю тебе желать! Желать интересных проектов, интересных путешествий, интересных мужчин (надеюсь, твой не прочтет), всего, что мы называем счастливым временем и, конечно, чтобы любые болячки боялись тебя! Люблю!