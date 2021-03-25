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Актер-депутат Дмитрий Певцов призвал наказывать бесовских рэперов, отправив их «что-нибудь пилить» на благо родины

Новоявленный политик уверен, что за «бесовской» рэп нужно наказывать на 1-2 года

Фото: скриншоты

Победитель прошедших выборов в Госдуму актер и теперь уже депутат Дмитрий Певцов в эфире телеканала «Спас» ответил на вопрос о своем отношении к современной рэп-культуре в России.

Не называя имен, он отметил, что некоторые проекты походят по звучанию на шаманские:

«Ритмически шаманские дела абсолютно, они воздействуют сразу на биологию и человек начинает внутренне пританцовывать – это нормально. Это еще с древних времен идет от шаманов»

, – делится своими наблюдениями новоявленный политик нижней палаты парламента.

Актер бандитских сериалов заявил, что за какие-то «бесовские» проекты необходимо наказывать:

«Ну, есть откровенные проекты, которые несут такую гадость, тьму, бесовщину. Это надо просто грубо, чик [делает жест, будто что-то отрезает ножницами, – прим. «Собеседник»] запрещать, это вообще нельзя никому показывать. Откровенно бесовские вещи надо запрещать и наказывать. Я уверен, что за это надо наказывать. Я думаю, что, если такого человечка посадить хотя бы на год-на два, он, когда в следующий раз вернется, он подумает, что он будет там исполнять. Это хорошая, мне кажется, практика. Поработает на благо родины немножечко, руками попилит чего-нибудь».

Дмитрий Певцов выдвигался на выборах в Госдуму по одному из московских округов. Его как самовыдвиженца выставили против одного из ведущих политиков партии КПРФ Дениса Парфенова. В итоге незадолго до старта голосования Певцов вошел в «команду мэра» на предстоящих выборах.

Коммунист Парфенов отмечал, что в их округе во время обхода наблюдателей КПРФ по надомному голосованию лишь в двух из 18 квартир избиратели открыли двери. Когда же наблюдатели от КПРФ удалились во время повторного обхода по тому же маршруту, весь электорат оказался на месте и поставил галочки в бюллетенях. Это ли не бесовщина?

Теги: #Певцов

Рубрика: Шоу-бизнес

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