Актер-депутат Дмитрий Певцов призвал наказывать бесовских рэперов, отправив их «что-нибудь пилить» на благо родины
Новоявленный политик уверен, что за «бесовской» рэп нужно наказывать на 1-2 года
Победитель прошедших выборов в Госдуму актер и теперь уже депутат Дмитрий Певцов в эфире телеканала «Спас» ответил на вопрос о своем отношении к современной рэп-культуре в России.
Не называя имен, он отметил, что некоторые проекты походят по звучанию на шаманские:
«Ритмически шаманские дела абсолютно, они воздействуют сразу на биологию и человек начинает внутренне пританцовывать – это нормально. Это еще с древних времен идет от шаманов»
, – делится своими наблюдениями новоявленный политик нижней палаты парламента.
Актер бандитских сериалов заявил, что за какие-то «бесовские» проекты необходимо наказывать:
«Ну, есть откровенные проекты, которые несут такую гадость, тьму, бесовщину. Это надо просто грубо, чик [делает жест, будто что-то отрезает ножницами, – прим. «Собеседник»] запрещать, это вообще нельзя никому показывать. Откровенно бесовские вещи надо запрещать и наказывать. Я уверен, что за это надо наказывать. Я думаю, что, если такого человечка посадить хотя бы на год-на два, он, когда в следующий раз вернется, он подумает, что он будет там исполнять. Это хорошая, мне кажется, практика. Поработает на благо родины немножечко, руками попилит чего-нибудь».
Дмитрий Певцов выдвигался на выборах в Госдуму по одному из московских округов. Его как самовыдвиженца выставили против одного из ведущих политиков партии КПРФ Дениса Парфенова. В итоге незадолго до старта голосования Певцов вошел в «команду мэра» на предстоящих выборах.
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Коммунист Парфенов отмечал, что в их округе во время обхода наблюдателей КПРФ по надомному голосованию лишь в двух из 18 квартир избиратели открыли двери. Когда же наблюдатели от КПРФ удалились во время повторного обхода по тому же маршруту, весь электорат оказался на месте и поставил галочки в бюллетенях. Это ли не бесовщина?