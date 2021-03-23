Коммунист, соперничающий в Москве с Дмитрием Певцовым, обратил внимание на странности голосования на дому

Штаб действующего депутата и кандидата в депутаты Госдумы Денис Парфенов (партия КПРФ) сообщил в телеграм-канале о необычной ситуации с надомным голосованием на УИК №825 в Москве.

Когда сотрудники группы для надомного голосования прошли вместе с наблюдателем от КПРФ по всем 18 адресам, с которых поступили заявки, дверь открыли только в двух квартирах.

Группа надомного голосования выехала по тому же маршруту в тот же день повторно и, что удивительно, во всех квартирах им открыли дверь и поставили заветные галочки на бюллетенях.

Против Парфенова на Северо-Востоке столицы играет популярный актер, народный артист Дмитрий Певцов, который позиционировал себя как самовыдвиженца, но в итоге вошел в команду мэра Собянина.

Наблюдатель от КПРФ обратил внимание, что на УИК №771 в кабинке для голосования в образце бланка «для примера» выставлены отметки напротив №5 (позиция «Единой России» в избирательном бюллетене) и напротив №9 (административный кандидат Дмитрий Певцов).