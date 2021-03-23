Эксперты отметили схожесть карты фальсификаций на выборах с картой фальсификаций ковидной смертности
Особенно проблемными выглядят южные регионы
Карта фальсификаций на выборах в период с 2016 по 2020 годы по своим характеристикам напоминает карту фальсификаций по смертности от коронавируса.
К такому выводу пришли авторы телеграм-канала «Демография упала», визуализировав расчеты физика и исследователя электоральных трендов Сергея Шпилькина из движения «Голос»*. В основу легли показатели выборов за предыдущие четыре года.
«Север, Урал, Сибирь и Дальний Восток скорее честные, а южане фальсификаторы. Весьма напоминает карту фальсификаций ковидной смертности», – заключают эксперты.
Инфографика: Tg-канал «Демография упала»
Демографы предположили, что и коррупционная картина России может выглядеть подобным образом.
*Движение «Голос» признано Минюстом иностранным агентом