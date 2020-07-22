Понасенков назвал свой визит в шоу «Что было дальше?» вылазкой в тыл врага
Один из главных мемов рунета считает, что одержал победу над обоймой комиков на главном юмористическом шоу в русскоязычном сегменте YouTube
Публицист Евгений Понасенков объяснил, почему он решил принять участие в юмористическом YouTube-шоу «Что было дальше?»
Ранее пользователи сочли поведение историка на такой легковесном проекте излишне «душным». Понасенков несколько раз пытался покинуть студию, но, чтобы он все-таки рассказал историю, все комики покинули сцену.
- Евгений Понасенков выгнал всех ведущих с шоу «Что было дальше?»
- В шоу «Что было дальше» пятеро комиков комментируют историю приглашенного гостя, а на моменте развязки пытаются отгадать её исход. Все это сопровождается перебивание популярной персоны и довольно грубыми шутками в ее адрес.
«Они меня умоляли, несколько раз звонили мне, моим менеджерам, обещали вести себя прилично. Естественно, слово не сдержали. Естественно, я это знал заранее», – поделился Понасенков с НСН.
Популярный историк уверяет, что его визит в шоу стал «вылазкой в тыл врага».
«Есть люди, живущие со смыслом, честью и достоинством, а есть все остальные. И это вечное противостояние, вечная борьба. И в данном случае это борьба за аудиторию. Это все же война, а на войне нельзя ничего не делать. Приходится иногда вступать во взаимодействие с противником. Но это очередная моя победа. Причем, как вы видели, я всегда сражаюсь в меньшинстве. На всех федеральных каналах, на YouTube тоже. То есть я один - и всегда толпа: либо пропагандистов, либо, как здесь, вообще не пойми кого»
, – заявил Понасенков.
Историк уверен, что он сможет отвлечь аудиторию шоу на свою персону и та сможет увидеть, что «что есть и другие люди – с человеческими жестами, мимикой». Это, на его взгляд, позволит зрителям «отойти от просмотра дебильных передач».
Справедливо будет отметить, что сам Понасенков во время шоу не обошелся без мата и без не менее плоских шуток, чем у его оппонентов-комиков. В своих видео на YouTube Понасенков неоднократно оскорблял как публичных персон, так и незнакомцев-иностранцев в непосредственной близости к себе, которые не знают русского языка. Политолога Екатерину Шульман историк критиковал не за идеи, но за «писклявый» голос.