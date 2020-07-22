Понасенков назвал свой визит в шоу «Что было дальше?» вылазкой в тыл врага

Публицист Евгений Понасенков объяснил, почему он решил принять участие в юмористическом YouTube-шоу «Что было дальше?»

Ранее пользователи сочли поведение историка на такой легковесном проекте излишне «душным». Понасенков несколько раз пытался покинуть студию, но, чтобы он все-таки рассказал историю, все комики покинули сцену.

Евгений Понасенков выгнал всех ведущих с шоу «Что было дальше?»

В шоу «Что было дальше» пятеро комиков комментируют историю приглашенного гостя, а на моменте развязки пытаются отгадать её исход. Все это сопровождается перебивание популярной персоны и довольно грубыми шутками в ее адрес.

«Они меня умоляли, несколько раз звонили мне, моим менеджерам, обещали вести себя прилично. Естественно, слово не сдержали. Естественно, я это знал заранее», – поделился Понасенков с НСН.

Популярный историк уверяет, что его визит в шоу стал «вылазкой в тыл врага».

«Есть люди, живущие со смыслом, честью и достоинством, а есть все остальные. И это вечное противостояние, вечная борьба. И в данном случае это борьба за аудиторию. Это все же война, а на войне нельзя ничего не делать. Приходится иногда вступать во взаимодействие с противником. Но это очередная моя победа. Причем, как вы видели, я всегда сражаюсь в меньшинстве. На всех федеральных каналах, на YouTube тоже. То есть я один - и всегда толпа: либо пропагандистов, либо, как здесь, вообще не пойми кого»

, – заявил Понасенков.