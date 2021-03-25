Историк и один из самых мемных персонажей Рунета Евгений Понасенков принял участие в свежем выпуске YouTube-шоу «Что было дальше?», в котором пятеро комиков комментируют историю героя, а на моменте развязки пытаются отгадать её исход.

Обычно программа сопровождается массой не самых приятных шуток в адрес гостя, но в случае с «маэстро» (как Понасенкова прозвали в Сети) они решили подстроиться: оделись в костюмы-тройки и непривычно меньше матерились. Но и такая лояльность к герою несколько раз едва не закончилась уходом Понасенкова из студии.

Первый раз историк встал, чтобы уйти, когда комик Алексей Щербаков перебил Понасенкова на фразе «У меня есть большая коллекция…» Юморист добавил к этой фразе слово «дилдо». В итоге коллеги по шоу демонстративно выгнали Щербакова со сцены.

Вторым за кулисы выпроводили комика Тамби Масаева, который перебил рассказ историка про сад плоской шуткой: «И сад, и срад». По итогу за кулисами оказались все комики, включая ведущего Нурлана Сабурова.

А история Понасенкова о том, как на него пытались напасть с ножом на Чистых прудах, но он отбился от бандитов предложением «почитать», осталась без версий.

За первые пять часов после публикации записи шоу, 75-минутное видео собрало почти два миллиона просмотров.

Ранее шоу без рассказа своей истории покинул Богдан Титомир, который в ответ начал оскорблять всех комиков.