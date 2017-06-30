Владимир Политов: «Алибасов близок с Федосеевой-Шукшиной, несмотря на развод»
Солист группы «На-На» рассказал о состоянии Алибасова, об их отношениях с Федосеевой-Шукшиной, а также опроверг слухи, связанные с группой и его личной жизнью
Группа «На-На», в отличие от коллег из 90-х, больше тридцати лет на сцене, а самые старшие солисты не променяли группу на сольную карьеру и до сих пор работают на благо коллектива.
– Успех группы – заслуга Алибасова?
– Не только его. Он создал нас, воспитал, но с нами работала огромная команда режиссёров, постановщиков, педагогов, многое зависело и от нас. И конечно же, у нас с Бари Каримовичем никогда не было отношений работодатель – подчинённый. Вот с «Иванушками» общаемся, Кирилл Туриченко, к примеру, говорит, что Матвиенко видел пару раз за всё время своей работы в группе. Мы с Алибасовым прежде всего партнёры, а по жизни мы – друзья. Мало, кто может похвастаться такими отношениями.
– Кто для вас Бари?
– Бари – друг. Он – человек, который не зациклен на наживе, после «Интеграла» у него была лишь одна группа «На-На», все, что он зарабатывал, он вкладывал в нас.
– Как вы относитесь ко всем этим его скандалам на ТВ?
– Учитывая его сегодняшнее состояние, им манипулируют, он порой и сам не понимает, о чём речь. Пиарщик с ним был рядом, который себя больше пиарил. Говорить с Бари Каримовичем бесполезно, если его настроили в определённом направлении, для него авторитетов не существует. На группу все эти скандалы повлияли отрицательно, люди думали, что все эти истории были сделаны для пиара группы, хотя мы, как группа «На-На» к этому вообще не имеем отношения. Мы не хотим, чтобы вся эта желтуха нас как- то касалась.
– Как сейчас себя чувствует Бари Каримович?
– Бари сейчас пенсионер, отдыхает и наслаждается жизнью. Сейчас он на коляске, всё-таки операцию сложную пережил. Мы на связи каждый день.
– Новая дама сердца не появилась?
– Они с Лидией Николаевной продолжают общаться, несмотря на развод. Они развелись-то по другой причине. Насколько я знаю, Ольга Шукшина претендует на что-то, и чтобы обезопасить группу «На-На», Бари и решил развестись.
Как мы упомянули ранее, «На-На» до сих пор успешно гастролирует. Так как солисты группы отличаются друг от друга по возрасту (Вячеславу Жеребкину – 53, Михаилу Игонину – 31), аудитория «На-На» стала шире, сегодняшняя молодёжь также посещает концерты группы, танцуя под хиты 90-х.
– Так как Бари Каримович отошёл от дел, писали, что вы с Жеребкиным скандалите за главенство в группе, это правда?
– Мы никогда ничего не делили, у нас все поровну. У нас есть общее дело, которое мы вместе делаем. Мы со Славой как были друзьями, так и остались по жизни. У нас бывают разногласия в творческом плане, но всё это мы решаем после концертов. До какой-то делёжки никогда не доходило.
– В 90-е многие поклонницы вели себя неадекватно, сейчас остались такие безбашенные?
– Почему неадекватно? Это от избытка эмоций, каждый же по-разному проявляет своё отношение. Если человек не может добиться внимания кумира, он уже не знает, на какие меры пойти. Нам и автомобиль переворачивали, и по балконам залазили в номер отеля – ходишь после душа в трусах, а тебе в окно стучат – но мы никогда не реагировали на всё это негативно. Сейчас осталась старая гвардия, мы называем их «френдс клуб», появилось много молодых поклонников, после концертов подписываются в соцсетях – мы часто устраиваем встречи. Поклонники стали поспокойнее, даже молодые ведут себя не так, как это было в 90-е. Хотя, бывает, что до сих пор на машину кидаются с голой грудью.
– Имея столько воздыхательниц, как так вышло, что женились только недавно во второй раз?
– Одно дело – ловеласить, создание семьи – совсем другое. Не находилось таких, с кем хотелось связать жизнь, кроме вот двух раз.
Этим летом стало известно, что Владимир Политов женился во второй раз. Девушка оказалась почти вдвое младше своего избранника, однако влюблённых это не смутило. Пышной свадьбы молодожёны устраивать не стали, лишь расписались в ЗАГСе.
– Ваша супруга была вашей поклонницей?
– Нет, никогда ею не была. Да, пишут, что женился на поклоннице, но, как говорится, на сарае тоже пишут.
– А вы смогли бы связать себя узами брака с поклонницей?
– Я не совсем понимаю такие союзы. Мне было бы сложно жениться на такой девушке. Для меня важно отношение ко мне, как к человеку, а не к герою из телевизора. Как-то неприятно это.