Владимир Политов: «Алибасов близок с Федосеевой-Шукшиной, несмотря на развод»

Группа «На-На», в отличие от коллег из 90-х, больше тридцати лет на сцене, а самые старшие солисты не променяли группу на сольную карьеру и до сих пор работают на благо коллектива.

– Успех группы – заслуга Алибасова?

– Не только его. Он создал нас, воспитал, но с нами работала огромная команда режиссёров, постановщиков, педагогов, многое зависело и от нас. И конечно же, у нас с Бари Каримовичем никогда не было отношений работодатель – подчинённый. Вот с «Иванушками» общаемся, Кирилл Туриченко, к примеру, говорит, что Матвиенко видел пару раз за всё время своей работы в группе. Мы с Алибасовым прежде всего партнёры, а по жизни мы – друзья. Мало, кто может похвастаться такими отношениями.

– Кто для вас Бари?

– Бари – друг. Он – человек, который не зациклен на наживе, после «Интеграла» у него была лишь одна группа «На-На», все, что он зарабатывал, он вкладывал в нас.

– Как вы относитесь ко всем этим его скандалам на ТВ?

– Учитывая его сегодняшнее состояние, им манипулируют, он порой и сам не понимает, о чём речь. Пиарщик с ним был рядом, который себя больше пиарил. Говорить с Бари Каримовичем бесполезно, если его настроили в определённом направлении, для него авторитетов не существует. На группу все эти скандалы повлияли отрицательно, люди думали, что все эти истории были сделаны для пиара группы, хотя мы, как группа «На-На» к этому вообще не имеем отношения. Мы не хотим, чтобы вся эта желтуха нас как- то касалась.

– Как сейчас себя чувствует Бари Каримович?

– Бари сейчас пенсионер, отдыхает и наслаждается жизнью. Сейчас он на коляске, всё-таки операцию сложную пережил. Мы на связи каждый день.

– Новая дама сердца не появилась?

– Они с Лидией Николаевной продолжают общаться, несмотря на развод. Они развелись-то по другой причине. Насколько я знаю, Ольга Шукшина претендует на что-то, и чтобы обезопасить группу «На-На», Бари и решил развестись.