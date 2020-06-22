«Напоминает детектив»: Подруга Шаляпина раскрыла громкую правду о его жене

30 сентября Прохор Шаляпин рассказал о гибели супруги Татьяны Дэвис. Женщина длительное время боролась с коронавирусной инфекцией, но даже лучшим американским врачам не удалось спасти ее. Уже на следующий день предпринимательница в экстренном порядке была кремирована.

Разумеется, Шаляпин на данный момент убит горем. Вот только далеко не все его соратники по шоу-бизнесу верят в правдивость произошедшего. Как считает Наталья Штурм, вся эта ситуация на самом деле может оказаться спектаклем.

«Для вас не кажется история со скоропостижно умершей супругой Проши Шаляпина каким-то страшным вымыслом? Расцветающая дама среднего возраста, имея доступ к шикарного уровня медицине, внезапно умерла после женитьбы. Вот не выходила всю жизнь замуж, а здесь решилась», — сказала Штурм.