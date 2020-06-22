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«Напоминает детектив»: Подруга Шаляпина раскрыла громкую правду о его жене

Как считает Наталья Штурм, вся эта ситуация на самом деле может оказаться спектаклем

Фото: Global Look Press

30 сентября Прохор Шаляпин рассказал о гибели супруги Татьяны Дэвис. Женщина длительное время боролась с коронавирусной инфекцией, но даже лучшим американским врачам не удалось спасти ее. Уже на следующий день предпринимательница в экстренном порядке была кремирована.

Разумеется, Шаляпин на данный момент убит горем. Вот только далеко не все его соратники по шоу-бизнесу верят в правдивость произошедшего. Как считает Наталья Штурм, вся эта ситуация на самом деле может оказаться спектаклем.

«Для вас не кажется история со скоропостижно умершей супругой Проши Шаляпина каким-то страшным вымыслом? Расцветающая дама среднего возраста, имея доступ к шикарного уровня медицине, внезапно умерла после женитьбы. Вот не выходила всю жизнь замуж, а здесь решилась», — сказала Штурм.

Фото: instagram.com

Исполнительница даже представила свою версию событий. Как считают Наталья, Татьяна могла инсценировать смерть из-за финансовых трудностей. Будто бы положение с деньгами было так серьезно, что дама отважилась на отчаянный шаг.

«Татьяна приглашает к себе популярного своими похождениями красавчика Прохора Шаляпина, они закатывают свадьбу. Позже все заболевают и Татьяну увозят непонятные медики. Никто не видел почившей, её здесь же кремировали в закрытом гробу. Брачный договор был на английском, а Проша его не знает. Другими словами, Прохор подписал неясно что. Никому не припоминает детективное развитие событий? Прикиньте, человек поменял имя, фамилию, внешность и является живым?» — предположила Штурм.

С версией Натальи согласились некоторые её фанаты, которым трагедия, случившаяся в личной жизни Прохора, тоже показалась необычной. Но почти все поклонники все же сделали вывод, что инсценировать свою смерть в современном мире очень трудно.

Сам Шаляпин тоже отметился в комментариях. «Наташа, ну для чего ты так?» — полюбопытствовал безутешный вдовец.

На данный момент Прохор то и дело размещает трогательные видеозаписи и фотографии с супругой на сайтах соцсетей. Артист утверждает, что всегда будет любить Татьяну.

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