«Таня умерла, не приходя в сознание»: друг рассказал, как уходила жена Шаляпина

Внезапную смерть миллионерши из Канады Татьяны Дэвис активно обсуждают в тусовке. 42-летняя женщина скончалась в одной из клиник США. Шаляпин в это время находился в России. Впрочем, даже если бы он и был в Америке, поговорить с Таней ему бы не удалось.

- Таню доставили в больницу через неделю после заражения ковидом, - рассказал друг Татьяны Виктор. – Сначала она предпочитала лечиться дома: не хотела соблюдать положенный в США двухнедельный карантин. В больнице у неё выявили обширное поражение лёгких. Медики настояли на госпитализации. Таня в больницу особо не хотела, но выбора не было.

- Первые три недели она была в сознании, - продолжает приятель бизнесвумен. – Но с каждым днём её состояние ухудшалось. Таня верила, что обязательно поправится. Медицина в США развита лучше, нежели в России. Тамошние медики предпринимали все усилия, использовали все методики. Но ничего не помогало. Организм был ослаблен. 29-го августа Таню были вынуждены подключить к аппарату ИВЛ и ввести в искусственную кому. Мы все молились за неё. Но Таня умерла, не приходя в сознание.