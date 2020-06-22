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«Таня умерла, не приходя в сознание»: друг рассказал, как уходила жена Шаляпина

Миллионерша из Канады целый месяц находилась в искусственной коме

Внезапную смерть миллионерши из Канады Татьяны Дэвис активно обсуждают в тусовке. 42-летняя женщина скончалась в одной из клиник США. Шаляпин в это время находился в России. Впрочем, даже если бы он и был в Америке, поговорить с Таней ему бы не удалось.

- Таню доставили в больницу через неделю после заражения ковидом, - рассказал друг Татьяны Виктор. – Сначала она предпочитала лечиться дома: не хотела соблюдать положенный в США двухнедельный карантин. В больнице у неё выявили обширное поражение лёгких. Медики настояли на госпитализации. Таня в больницу особо не хотела, но выбора не было.

 - Первые три недели она была в сознании, - продолжает приятель бизнесвумен. – Но с каждым днём её состояние ухудшалось. Таня верила, что обязательно поправится. Медицина в США развита лучше, нежели в России. Тамошние медики предпринимали все усилия, использовали все методики. Но ничего не помогало. Организм был ослаблен. 29-го августа Таню были вынуждены подключить к аппарату ИВЛ и ввести в искусственную кому. Мы все молились за неё. Но Таня умерла, не приходя в сознание.

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Прохор Шаляпин, который стал вдовцом, не находит себе места от горя. Пока Татьяна находилась в коме, он купил дачу в Подмосковье. Был уверен, что будет коротать там дни с Татьяной.

Между тем, сейчас стоит вопрос о том, кому достанется многомиллионное состояние, которое оставила после себя Дэвис. Экс-подружка Шаляпина Анна Калашникова считает: все наследство должно отойти Прохору, которого при жизни так любила Татьяна.

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