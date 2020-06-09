«Никакой супруги не было»: Цымбалюк-Романовская ошарашила заявлением о смерти жены Прохора Шаляпина

Поклонники Прохора Шаляпина огорчены новостью о смерти его 42-летней жены Миллионерша Татьяна Клаудия Девис скончалась от коронавируса в одной из клиник Лос-Анжелеса. Но вот бывшая возлюбленная певца – киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – не верит ни в то, что Прохор был женат, ни в то, что супруга отдала богу душу. Об этом сообщает издание Дни.ру.

Виталина Цымбалюк-Романовская подвергла сомнению печальное событие, которое произошло в жизни Прохора Шаляпина. Пианистка убеждена, что певец не был женат, а его спутница на самом деле не умирала. «Мне весь день звонят журналисты, просят комментарий, словно я близкий родственник, – удивляется Виталина. – Но в данном случае я даже слов сочувствия сказать не могу, потому что вообще не верю во всю эту историю».