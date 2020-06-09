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«Никакой супруги не было»: Цымбалюк-Романовская ошарашила заявлением о смерти жены Прохора Шаляпина

Знаменитость убеждена, что финалист проекта "Фабрика звезд-6" – отличный выдумщик

Фото: instagram.com

Поклонники Прохора Шаляпина огорчены новостью о смерти его 42-летней жены Миллионерша Татьяна Клаудия Девис скончалась от коронавируса в одной из клиник Лос-Анжелеса. Но вот бывшая возлюбленная певца – киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – не верит ни в то, что Прохор был женат, ни в то, что супруга отдала богу душу. Об этом сообщает издание Дни.ру.

Виталина Цымбалюк-Романовская подвергла сомнению печальное событие, которое произошло в жизни Прохора Шаляпина. Пианистка убеждена, что певец не был женат, а его спутница на самом деле не умирала. «Мне весь день звонят журналисты, просят комментарий, словно я близкий родственник, – удивляется Виталина. – Но в данном случае я даже слов сочувствия сказать не могу, потому что вообще не верю во всю эту историю».

Фото: instagram.com

Знаменитость убеждена, что финалист проекта «Фабрика звезд-6» – отличный выдумщик. «У Прохора очень хорошая фантазия, поэтому все истории про живых, мертвых или беременных жен у меня вызывают только смех, – подчеркнула Виталина. – Мне кажется, что в данном случае вообще никакой жены не было».

Вообще, когда я услышала про это, то подумала: «Умерла от сексуальной неудовлетворенности", – продолжает Виталина. – Зато теперь будет основа для различных ток-шоу, которые Прохор обожает».

Сам же Шаляпин при этом уверяет, что эту историю не выдумал, а молодая жена заразились на свадьбе коронавирусом и умерла от осложнений. Но, мол, виза в США закончилась, поэтому проводить ее в последний путь он не сможет.

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