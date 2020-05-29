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Автор песен группы «Тату»: «Маленький шанс на примирение есть»

Сергей Галоян прокомментировал неприятную ситуацию с бывшими участницами группы и объяснил, есть ли шанс на примирение сторон

Фото: Instagram

Группа "Тату"

«Собеседник» уже рассказывал подробности скандала. Продюсер Сергей Галоян организовал трибьют, участвовать в котором приглашал и бывших солисток группы, однако договориться не удалось. Более того, Сергей уверяет, что девушки и их менеджеры отговаривали от участия в концерте и других артистов. В большинстве своём, претензии Галояна адресованы Лене Катиной.

– Я лично общался с Леной, предлагал, но она как-то странно начала себя вести. Она говорила, мол, общайтесь с моим менеджером на эту тему. Она ни с того ни с сего начала говорить, что с ней не договорились, что трибьют незаконный, что она против всего этого, что нужно со всеми договариваться. Мы, конечно, были вообще в шоке и не поняли, что происходит. При этом у нас набрался пул из 25 артистов, которые с удовольствием приняли участие в создании материала, - рассказал СМИ автор песен группы.

После всего произошедшего продюсер был в шоке, услышав заявление Катиной о трибьюте, который состоится в 2022 году, ведь Катина была против подобного концерта, и отговаривала других артистов. Автор десятка хитов группы был возмущён таким заявлением и запретил Катиной исполнять его песни в официальном порядке.

Композитор песен t.A.T.u. запретил Лене Катиной исполнять хиты «Я сошла с ума» и «Нас не догонят»
Фото: Instagram
Сергей Галоян

Мы связались с Сергеем, чтобы узнать, есть ли шанс для примирения сторон.

- Такая возможность есть, но маленькая, - говорит продюсер. Я не знаю, что должно произойти, может, другой стороне стоит вести себя адекватнее.

- Как думаете, заявление девушек может говорить о воссоединении группы?

- Понятия не имею. Камбэк возможен, только, если есть новый сингл, или альбом.

 - Какой урок из этой ситуации вы для себя вынесли?

 - Ради денег даже самые важные для тебя люди готовы пойти на омерзительное предательство. Имён называть не буду.

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