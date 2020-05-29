Автор песен группы «Тату»: «Маленький шанс на примирение есть»

«Собеседник» уже рассказывал подробности скандала. Продюсер Сергей Галоян организовал трибьют, участвовать в котором приглашал и бывших солисток группы, однако договориться не удалось. Более того, Сергей уверяет, что девушки и их менеджеры отговаривали от участия в концерте и других артистов. В большинстве своём, претензии Галояна адресованы Лене Катиной.

– Я лично общался с Леной, предлагал, но она как-то странно начала себя вести. Она говорила, мол, общайтесь с моим менеджером на эту тему. Она ни с того ни с сего начала говорить, что с ней не договорились, что трибьют незаконный, что она против всего этого, что нужно со всеми договариваться. Мы, конечно, были вообще в шоке и не поняли, что происходит. При этом у нас набрался пул из 25 артистов, которые с удовольствием приняли участие в создании материала, - рассказал СМИ автор песен группы.

После всего произошедшего продюсер был в шоке, услышав заявление Катиной о трибьюте, который состоится в 2022 году, ведь Катина была против подобного концерта, и отговаривала других артистов. Автор десятка хитов группы был возмущён таким заявлением и запретил Катиной исполнять его песни в официальном порядке.