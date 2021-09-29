«Я просто хочу вернуть свою жизнь»: Отец Бритни Спирс больше не её опекун

Суд в Лос-Анджелесе отстранил Джейми Спирса от опекунства над певицей. Ранее он 13 лет распоряжался ее состоянием, которое оценивается в 60 миллионов долларов. Сейчас ей назначили временного специалиста для надзора за финансами. Об этом сообщает CNN.

По словам адвоката певицы, она заслуживает того, чтобы проснуться завтра, не находясь под опекой своего отца, которого он назвал жестоким человеком.

Как отмечается, Бритни хотела бы рассмотреть вопрос о полном прекращении опекунства над ней в ближайшие 30-45 дней.

В итоге судья назначил новое заседание для рассмотрения запроса на 12 ноября, а 13 декабря пройдут дополнительные слушания для рассмотрения других нерешенных вопросов по этому делу.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. С тех пор финансы певицы и другие вопросы ее жизни контролировали Джейми Спирс и назначенный судом адвокат.

В 2019 году менеджер Джоди Монтгомери была назначена ее опекуном и до сих пор занимает эту должность.

Летом Бритни Спирс обратилась с настоятельным призывом положить конец судебному распоряжению по опекунству над ней.

«Я просто хочу вернуть свою жизнь. Прошло 13 лет, и этого достаточно», – говорила певица.