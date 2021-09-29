Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 8:03

«Я просто хочу вернуть свою жизнь»: Отец Бритни Спирс больше не её опекун

Далее певица хочет перейти к полному прекращению опекунства над ней

Фото: Global Look Press

Суд в Лос-Анджелесе отстранил Джейми Спирса от опекунства над певицей. Ранее он 13 лет распоряжался ее состоянием, которое оценивается в 60 миллионов долларов. Сейчас ей назначили временного специалиста для надзора за финансами. Об этом сообщает CNN.

По словам адвоката певицы, она заслуживает того, чтобы проснуться завтра, не находясь под опекой своего отца, которого он назвал жестоким человеком.

Как отмечается, Бритни хотела бы рассмотреть вопрос о полном прекращении опекунства над ней в ближайшие 30-45 дней.

В итоге судья назначил новое заседание для рассмотрения запроса на 12 ноября, а 13 декабря пройдут дополнительные слушания для рассмотрения других нерешенных вопросов по этому делу.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. С тех пор финансы певицы и другие вопросы ее жизни контролировали Джейми Спирс и назначенный судом адвокат. 

В 2019 году менеджер Джоди Монтгомери была назначена ее опекуном и до сих пор занимает эту должность.

Летом Бритни Спирс обратилась с настоятельным призывом положить конец судебному распоряжению по опекунству над ней. 

«Я просто хочу вернуть свою жизнь. Прошло 13 лет, и этого достаточно», – говорила певица. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Политика 19 часов назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 6 дней назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 1 неделю назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Культура и ТВ 1 час назад

Хорошее соседство – к доброй ссоре?

Культура и ТВ 3 часа назад

Фэйсом об тэйбл

Шоу-бизнес 12 часов назад

Неизданный альбом Дэвида Боуи выпустят к рождеству в честь 75-летия рокера

Культура и ТВ 18 часов назад

Алла Пугачёва: Подозреваю, что у меня два ангела-хранителя

Культура и ТВ 18 часов назад

Вадим Демчог: «Я – сам себе психолог»

Шоу-бизнес 19 часов назад

Ирина Салтыкова о бывшем муже: Как можно говорить о нем с любовью? Мы не святые!

Культура и ТВ 19 часов назад

Диссидентка «Боярыня Морозова»

Культура и ТВ 20 часов назад

Табаков был Талейраном, а Джигарханян – Фуше

Культура и ТВ 20 часов назад

O sole mio* Робертино Лоретти

Спорт 22 часа назад

С молодых спортсменов потребуют вернуть деньги за учебу, если они уедут за рубеж

Шоу-бизнес 23 часа назад

Происки Макеевой: Малькова ответила на дерзкие выпады старшего сына

Культура и ТВ 23 часа назад

Алла Демидова про свой юбилей: «Этот день для меня ничем не отличается»

Культура и ТВ 23 часа назад

Журналистам дали «Эмми» за фильм-расследование об отравлении Навального

Шоу-бизнес 1 день назад

«У Королевой нет никакой дочери»: Никас Сафронов рассказал о главном секрете певицы

Культура и ТВ 1 день назад

Шипучка вместо шампанского, электронный сфинкс и соло на тарелках от Евстигнеева: Как снимался «Зимний вечер в Гаграх»

Шоу-бизнес 1 день назад

Вели дискотеки и работали грузчиками: Жуков рассказал, как зарабатывал до «Руки вверх!»

Спорт 1 день назад

«Надо начинать перестройку не со сборной, а с ФХР во главе с легендой советского хоккея»

Культура и ТВ 1 день назад

«Ленком». Спустя два года после Марка Захарова

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика