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"Кошмар продолжается": Бритни Спирс впала в депрессию после очередной неудачи в суде

Суд отказался отстранять отца от опекунства 39-летней певицы

Фото: Instagram

Вот уже целый год весь мир с замиранием сердца следит за перипетиями в семье Бритни Спирс. 39-летняя певица безуспешно пытается получить контроль над своей жизнью и избавиться от удушающего контроля собственного отца, который следит за каждым ее шагом и распоряжается многомиллионным состоянием. 

Недавно Бритни выступила в суде, откровенно рассказав, как на протяжении последних 13 лет ее жизнью распоряжались опекуны. Она фактически стала затворницей и перестала радоваться жизни. Даже свой первый компьютер она получила всего неделю назад. «Я чувствую себя порабощенной», – заявила Спирс в ходе слушания. Коллеги и поклонники пришли в ужас от рассказов Бритни, но суд все равно встал на сторону отца певицы и не стал отстранять его от опекунства женщины. Папаша звезды уверяет, что Бритни психически больна и не способна распоряжаться своим имуществом и деньгами, а сама звезда говорит, что родитель спускает ее миллионы на алкоголь. «Похоже, этот кошмар не закончится никогда», – написали в Сети ее поклонники.

После очередного провала в суде Бритни впала в депрессию и написала душераздирающий пост о том, что прекращает общаться с поклонниками в Сети, потому что устала от лжи, которой наводнен интернет. 

Женщина заявила, что чувствует себя безнадежно одинокой и посоветовала своим подписчикам убить всех врагов добротой. Бритни поведала, что в ближайшее время займется кулинарией и намекнула, что с ней происходят ужасные вещи, а поклонники не знают и половины правды. 

Смотреть на изможденную затравленную звезду, которая периодически появляется в Instagram, и вправду тяжело: неряшливая прическа, размазанный макияж и сбивчивая речь – похоже, годы домашнего рабства не прошли для звезды даром. 

Коллеги и поклонники из последних сил поддерживают певицу, выставляя флаги с хэштегом #свободубритни и наводняя ее блог словами ободрения: «Не покидай нас, королева! Мы любим тебя», «Мы не верим лжи, которую о тебе пишут!», «Мы поддерживаем твою борьбу и верим в победу!» 

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