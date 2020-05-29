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Скандальная Инстасамка покорила мировой чарт по числу запросов текста ее хита "Lipsi Ha"

Российская рэперша обогнала в топе Genius Билли Айлиш и рэпера Lil Nas X

Фото: Instagram

Инстасамка

Рэперша Инстасамка, особенно прославившаяся оскорбительным отношением к обслуживающему персоналу, наконец-то хайпанула не на скандальной теме, а на музыкальном поприще.

Дарья Затеева (настоящее имя исполнительницы) оказалась на первой строчке ежедневного чарта Genius с новым хитом «Lipsi Ha».

Рейтинг формируется на основе запросов текстов исполнителей с пояснениями отдельных строчек.

Получилось, что Инстасамка обогнала в чарте молодую обладательницу Грэмми Билли Аллиш, популярного гей-рэпера Lil Nas X и певицы Lisa.

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