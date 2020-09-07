Блогер Амир ХХL: Меня хотят все девушки
Скандальный звезда комьюнити признался, что певица Марсиага в постели лучше всех его девушек
Скандал в блогосфере набирает обороты. На днях известная певица и блогер Марсиага облила зелёнкой блогера Кэйти Барбислиппи, которая пыталась увести у неё бойфренда – популярного блогера Амира ХХL. Девушки пообещали забросать друг друга исками в суд.
Блогеры Белка, Мимимижка и Егор Шип оказались по разным сторонам баррикад, их мнения по поводу хулиганской выходки разделились. В этой неприятной ситуации отмалчивался только виновник конфликта – сам Амир. Корреспонденту Sobesednik.ru всё же удалось взять комментарий у скандально популярного артиста.
– Амир, ну всё же как-то неприлично мужчине молчать, когда из-за него дерутся девушки. Вы не пытались остановить конфликт?
– Меня хотят все, но я пытаюсь наладить отношения с Марсой. Что касается Кэйти, то ничего серьёзного у нас не будет. У меня к ней симпатия, а в Марсиагу я влюблён. Если на то пошло, то в постели Марсиага круче всех моих прошлых девушек.
– Марсиага мне рассказала, что вы изменили ей прямо в вашей постели?
– Это было не так. Во-первых, мы с Марсиагой тогда не жили в одном доме. На момент знакомства с Кэйти, я не виделся с Марсиагой уже недели две, мы даже с ней не списывались. Я просто Марсу не посвящал в лишние подробности, думал, что это ни к чему. До сих пор я не думал, что конфликт между девушками зайдёт так далеко, но теперь мне придётся рассказать всё как есть.
У нас с моими друзьями была тусовка в Москва Сити, в кальянной на пятьдесят седьмом этаже. Вместе со мной тусили Белка, Егор Шип, Мимимижка. Марсы в это время в городе не было, она была на гастролях. На этой тусовке было много алкоголя. Прошло примерно часа три с начала тусовки, я ощутил себя неадекватным, мне захотелось в туалет. Сознание было совсем затуманено.
Выхожу, и тут ко мне подходит совсем незнакомая девочка, у нас произошло всё как-то внезапно… После всего случившегося между нами мы тут же разбежались, но всё мероприятие я только и думал о ней, искал по всему залу. В итоге нашёл и мы с Кэйти поехали ко мне домой, где познакомились поближе, вернувшись к приятным приключениям. Я в неё влюбился, но потом протрезвел…
– Вы ожидали, что Марсиага выльет зелёнку на Кэйти?
– Нет, конечно, я даже не знал, что она в курсе всей этой ситуации. Кэйти написала ей смс, глупый поступок с её стороны. Снимаем мы мой бэкстейдж, врывается Марсиага с нереальной банкой зелёнки и обливает Кэйти, а та начинает кричать, жидкость ей попала в глаза, её сразу увели умываться…
Самое смешное, не все поняли сразу, что это зелёнка, думали, что другая жидкость, так как Кэйти орала как резаная. Началась паника, остановили съёмку, что плохо для всех. Попали… Не осуждаю Марсиагу за этот поступок, я как-то на эмоциях распылил перцовый баллончик, правда это было не на почве ревности, но весь интернет знает эту историю, когда меня один чел (человек) назвал пи…м.
– Вы в курсе, что Марсиага подаёт иск на Кэйти в суд за унижение чести, достоинства и ущерб деловой репутации из-за оскорблений в социальных сетях?
– Да, этот скандал повлиял на её гастроли и съёмки, мало кому хочет связываться с взрывным человеком, даже таким талантливым как Марсиага. Потом, ревность – отвратительное качество, многим это не понравилось и не только в комьюнити. Сейчас в соцсетях пишут всякий бред, например, что Марса была пьяная. Это не так. Приходится оправдываться, поэтому я и согласился на интервью, чтобы не было несправедливых постов нигде. Марсиага была совершенно трезва, мы постоянно работаем, поэтому редко позволяем себе расслабиться как на той тусовке в Москва Сити.
– Амир, а где ваша предыдущая девушка, которую зовут тоже Катя, блогеры рассказывают, что вы с ней плохо расстались.
– Имя Катя – мой рок, оно меня преследует по жизни. Пожалуй, для комбо мне не хватает только Адушкиной, чтобы собрать уже всех Кать в комьюнити. Как-то мы некрасиво расстались, хотя долго встречались, целый год, даже завели кота. К сожалению, все человеческие качества Кати, интеллект ушли в её красоту, а лучше бы в сиськи. Большие сиськи всегда будут в приоритете, но душа важнее. Все важные качества для девушки есть у Марсиаги.
– А как вы познакомились с Марсиагой?
– Почти также как и с Катей и с Кэйти. Но не будем об этом, ладно? Не хочу никого шокировать. Слишком личное…