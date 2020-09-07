Блогер Амир ХХL: Меня хотят все девушки

Выхожу, и тут ко мне подходит совсем незнакомая девочка, у нас произошло всё как-то внезапно… После всего случившегося между нами мы тут же разбежались, но всё мероприятие я только и думал о ней, искал по всему залу. В итоге нашёл и мы с Кэйти поехали ко мне домой, где познакомились поближе, вернувшись к приятным приключениям. Я в неё влюбился, но потом протрезвел…

– Вы ожидали, что Марсиага выльет зелёнку на Кэйти?

– Нет, конечно, я даже не знал, что она в курсе всей этой ситуации. Кэйти написала ей смс, глупый поступок с её стороны. Снимаем мы мой бэкстейдж, врывается Марсиага с нереальной банкой зелёнки и обливает Кэйти, а та начинает кричать, жидкость ей попала в глаза, её сразу увели умываться…

Самое смешное, не все поняли сразу, что это зелёнка, думали, что другая жидкость, так как Кэйти орала как резаная. Началась паника, остановили съёмку, что плохо для всех. Попали… Не осуждаю Марсиагу за этот поступок, я как-то на эмоциях распылил перцовый баллончик, правда это было не на почве ревности, но весь интернет знает эту историю, когда меня один чел (человек) назвал пи…м.

– Вы в курсе, что Марсиага подаёт иск на Кэйти в суд за унижение чести, достоинства и ущерб деловой репутации из-за оскорблений в социальных сетях?

– Да, этот скандал повлиял на её гастроли и съёмки, мало кому хочет связываться с взрывным человеком, даже таким талантливым как Марсиага. Потом, ревность – отвратительное качество, многим это не понравилось и не только в комьюнити. Сейчас в соцсетях пишут всякий бред, например, что Марса была пьяная. Это не так. Приходится оправдываться, поэтому я и согласился на интервью, чтобы не было несправедливых постов нигде. Марсиага была совершенно трезва, мы постоянно работаем, поэтому редко позволяем себе расслабиться как на той тусовке в Москва Сити.