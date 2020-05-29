Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:28

Певица и блогер Марсиага из-за измены облила соперницу зелёнкой

В блогосфере разразился страшный скандал. Известная певица Марсиага залила подружку бойфренда зелёнкой на почве ревности

Фото: Instagram

Сыр-бор разгорелся из-за предмета страсти обоих девиц – блогера Амира ХХL. Теперь Катя Барбислиппи готовится пойти в суд, чтобы наказать соперницу за причинение морального вреда и испорченные зелёнкой вещи. Марсиага, в свою очередь, наняла адвокатов, которые готовят иск по статье 152 УК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Обитатели Youtube-пространства пытаются помирить спорщиц. 

Sobesednik.ru решил разобраться, кто прав, а кто виноват в этой ситуации. 

– Это было просто tоо much, взрыв какой-то. Марсиага подошла к Катьке и плеснула ей прямо в лицо зелёнкой. Та стояла, как будто из болота вылезла (смеётся), – рассказывает один из известных блогеров, пожелавший остаться инкогнито. – Я точно не помню, сколько зелёнки было и откуда она её вытащила, но, судя по тому как жидкость растеклась, это была где-то баночка 0,75! Все волосы, дорогой пиджак, всё было залито зелёнкой! Это было чудовищно, но эффектно! (смеётся). Марсиага, конечно, заморочилась с этой зелёнкой пипец как!

– Как реагировали ваши друзья, которые находились рядом во время этой сцены?

– От Марсиаги этого никто не ожидал, она обычно сдержанна в жизни, но хорошо, что не догадалась ещё и кислотой плеснуть! Потом они вцепились друг в друга и мы их еле-еле разняли, а всё из -за того, что не могут поделить мужика! Амир XXL, похоже, залип на Марсиагу, но я не верю, что с Барбирслиппи он переспал разок, как утверждает Катя, они с ним давно трахаются, новые знают, что это раз от разу, а с Марсиагой он начал жить, вот Катька не удержалась и в отместку спровоцировала ситуацию измены, специально попёрлась к ним домой, чтобы их застукали. 

Зная нрав Марсиаги, гордая Катька рассчитывала, что Амир свалит от неё. Было бы за чей член держаться, что он из себя представляет, этот Амир, чтобы из-за него позориться во всех сетях, поливая друга друга на чём свет стоит! Мерзко, – заключил приятель спорщиц и, сославшись на занятость, быстро распрощался.

Фото: Instagram

Марсиагу мы застали по телефону в Уфе.

– Привет, – ответил звонкий женский голос, – у меня концерт. – Ну да, я эту шлюху в покое не оставлю, мои адвокаты уже накатали иск в суд. До того, как она не стала оскорблять меня в соцсетях, я ничего не предпринимала, мне достаточно было, что мы разрешили этот конфликт с Миром и главное остались вместе, нам хорошо. Так что пусть знает как от….ть у чужих мужиков и валяться в чужих спальнях, мне это мерзко и я этого не потерплю. И я же ещё осталась виноватой, она меня оскорбляет по всему интернету, за это и ответит. Беспредел! Готовься, детка.

Лексика героев изменена

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 19 часов назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Расследование 21 час назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 3 дня назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 3 дня назад

Кто убил отца Александра Меня?

Расследование 4 дня назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 4 дня назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Культура и ТВ 1 час назад

Правнук Толстого Артемий Лебедев выиграл миллионный тендер на празднование 200-летия Достоевского

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Из мусорных куч полезли гады": Никаса Сафронова шокировал отдых в России

Культура и ТВ 3 часа назад

Владимирские старости

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Не позволю очернять Собчак": подруга Киркорова врезала Миро

Культура и ТВ 8 часов назад

"Идущие к чёрту": как пустышки возводят магические империи

Спорт 20 часов назад

Гус Хиддинк закончил вообще всё

Спорт 20 часов назад

Канделаки переключили с «Матча» на «Газпром»

Шоу-бизнес 20 часов назад

"Мошенник и симулянт": Дана Борисова жёстко ответила на обвинения родного отца в рукоприкладстве

Культура и ТВ 21 час назад

В РАМТе поставили спектакль по журналистскому тексту о жизни в интернате

Спорт 21 час назад

Путин поставил точку в споре о том, сколько иностранцев должно играть в футбольных клубах

Шоу-бизнес 23 часа назад

МакSим заявила, что сомневается в важности детской вакцинации от COVID-19

Шоу-бизнес 23 часа назад

"У Всевышнего отличное чувство юмора": певица МакSим впервые рассказала, почему впала в кому

Культура и ТВ 1 день назад

Любовь Орлова стояла перед Николаем Черкасовым на коленях

Культура и ТВ 1 день назад

"Игромир" и Comic Con Russia перенесли на год из-за коронавируса

Спорт 1 день назад

Защитник Марио Фернандес объяснил свой уход из сборной России по футболу

Спорт 1 день назад

Медведев побеждает звезд и самого себя. Долгие годы главным противником теннисиста был неуправляемый гнев

Шоу-бизнес 1 день назад

"Около года находилась в глубокой депрессии" Дочь Заворотнюк рассказала о том, как пережила ее болезнь

Красота 1 день назад

Секреты натуральных кремов, скрабов и косметологических масок

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика