Певица и блогер Марсиага из-за измены облила соперницу зелёнкой

Сыр-бор разгорелся из-за предмета страсти обоих девиц – блогера Амира ХХL. Теперь Катя Барбислиппи готовится пойти в суд, чтобы наказать соперницу за причинение морального вреда и испорченные зелёнкой вещи. Марсиага, в свою очередь, наняла адвокатов, которые готовят иск по статье 152 УК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Обитатели Youtube-пространства пытаются помирить спорщиц.

Sobesednik.ru решил разобраться, кто прав, а кто виноват в этой ситуации.

– Это было просто tоо much, взрыв какой-то. Марсиага подошла к Катьке и плеснула ей прямо в лицо зелёнкой. Та стояла, как будто из болота вылезла (смеётся), – рассказывает один из известных блогеров, пожелавший остаться инкогнито. – Я точно не помню, сколько зелёнки было и откуда она её вытащила, но, судя по тому как жидкость растеклась, это была где-то баночка 0,75! Все волосы, дорогой пиджак, всё было залито зелёнкой! Это было чудовищно, но эффектно! (смеётся). Марсиага, конечно, заморочилась с этой зелёнкой пипец как!

– Как реагировали ваши друзья, которые находились рядом во время этой сцены?

– От Марсиаги этого никто не ожидал, она обычно сдержанна в жизни, но хорошо, что не догадалась ещё и кислотой плеснуть! Потом они вцепились друг в друга и мы их еле-еле разняли, а всё из -за того, что не могут поделить мужика! Амир XXL, похоже, залип на Марсиагу, но я не верю, что с Барбирслиппи он переспал разок, как утверждает Катя, они с ним давно трахаются, новые знают, что это раз от разу, а с Марсиагой он начал жить, вот Катька не удержалась и в отместку спровоцировала ситуацию измены, специально попёрлась к ним домой, чтобы их застукали.

Зная нрав Марсиаги, гордая Катька рассчитывала, что Амир свалит от неё. Было бы за чей член держаться, что он из себя представляет, этот Амир, чтобы из-за него позориться во всех сетях, поливая друга друга на чём свет стоит! Мерзко, – заключил приятель спорщиц и, сославшись на занятость, быстро распрощался.