"Не позволю очернять Собчак": подруга Киркорова врезала Миро

На днях Юлия Корелина с помпой отметила день рождения. Поздравить именинницу пришли Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Ксения Собчак, Анна Семенович и другие знаменитости. Сразу после этого разразился скандал. Блогер Лена Миро заявила, что все присутствующие на празднике артисты – свадебные генералы, которых Корелина просто купила. Юлия возмутилась до глубины души.

– С Филиппом я знакома уже много лет, – пояснила Корелина. – Он гастролировал со своим туром по Уралу и Сибири, прилетал на городские праздники, которые проводило мое агентство развлечений.

– И уже, тем более, некорректно сравнивать мой недавний праздник с юбилеем Елены Блиновской на Алтае, где тоже пел Киркоров, – продолжает Корелина. – Как вы думаете, у кого больше шансов дружить, общаться с артистами? Просто так, по-человечески? У Блиновской или у меня? Мы напрямую связаны по работе и с Филиппом, и с Андреем, и с Ксенией…

Особенно обидели Юлию выпады Миро в сторону Собчак. «Поверьте, Ксении никто ничего не принес на блюдечке, несмотря на известного отца и громкую фамилию, свою блестящую карьеру она построила сама! И она ей нелегко дается! – уверяет Корелина. – Мы приглашали ее на мероприятия на Урал и в Москве в качестве ведущей, и она не раз нас спасала и выручала, когда были и замены артистов, и сложные заказчики.

Ксения всегда вела себя грамотно, устойчиво к стрессовым ситуациям и лояльно к заказчику! Уже за этот профессионализм я безмерно ее уважаю и не позволю какой-то Миро писать и говорить про Ксению гадости!»

– Со звездами вообще работать непросто, – уверяет Юлия. – С некоторыми артистами мы срабатываемся легко и просто, а с некоторыми реально есть сложности. Мне вспоминается один российский артист, который потребовал в гримерку элитный китайский чай по цене 10 000 рублей. Еще попробуй его найди! Хоть в Китай лети.