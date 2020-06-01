Филипп Киркоров стал одним из главных гостей на дне рождении владелицы звездного event-агентства Юлии Корелиной. На праздник Фил приехал в приподнятом настроении и с удовольствием общался с другими именитыми гостями: Ксюшей Собчак, Андреем Малаховым и другими…

Незадолго до праздника Корелиной Киркоров попал в неожиданный скандал. Его стали активно критиковать за то, что он проигнорировал важный день в жизни своих детей. 1-го сентября Филипп так и не появился на их школьной линейке. Киркоров признался: он не смог придти к наследникам, так как был занят другими делами.

- Я работал на fashion-индустрию своего нового шоу и выбирал образы для своего грядущего юбилея, - говорит Филипп. – 55 лет – такой возраст, это рок-н-ролл. Еще можно пошалить. А вот 60 – уже все, пенсия.

По словам Киркорова, отсутствие отца на школьной линейке на психологическом состоянии наследников не сказалось.

- Их отвел в школу дедушка Бедрос, - продолжает Филипп. – Мартин у нас пошел в третий класс, а Алла-Виктория – в четвертый. Они так ждали школу! Вот и дождались.

Филипп уверяет: пока дети отмечали начало учебного года, сам он стал жертвой непогоды. Киркоров присутствовал на модном показе, когда неожиданно начался ураган.

- Это было настоящее стихийное бедствие, - говорит Филипп. – Ураган так неожиданно грянул. Сначала все обалдели, а потом начали бежать по подиуму. Все смешались в тот момент: и принц, и принцесса, и Дженнифер Лопес. Сильнейший град не пожалел никого! К счастью, у меня была хорошая компания. Меня закрыли, прикрыли зонтиком. К каждой звезде в тот вечер был приставлен персональный менеджер.

- То есть костюмы не испортились?

- Мои костюмы, как и меня, невозможно ничем попортить. Даже градом в Венеции.