Лена Катина завела отношения с миллионером. Ранее он пригласил ее на свой праздник как артистку

На днях Спиридонов и Катина появились вместе на одном из театральных показов в столице. Сам предприниматель не скрывает в соцсетях, что завел отношение с популярной исполнительницей. Лена Катина же неоднократно упоминала в интервью, что у нее появился поклонник, но пока она только готовится к тому, чтобы познакомить его со своим 6-летним сыном от прошлого брака со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем.