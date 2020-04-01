Лена Катина завела отношения с миллионером. Ранее он пригласил ее на свой праздник как артистку
Экс-солистка группы t.A.T.u. не называла имени своего избранника, но сам он не скрывает в соцсетях влюбленности
Возлюбленным певицы Лены Катиной оказался директор процессингового центра для обработки платежей Дмитрий Спиридонов, пишет издание People Talk.
Экс-солистка группы t.A.T.u. и долларовый миллионер познакомились летом на празднике, который Спиридонов устраивал по поводу своего Дня рождения. Мужчина пригласил на 39-летие артистов, которыми восхищался в юношестве. Уже тогда он выкладывал в Instagram пост, полный позитивных эмоций от выступления Лены.
На днях Спиридонов и Катина появились вместе на одном из театральных показов в столице. Сам предприниматель не скрывает в соцсетях, что завел отношение с популярной исполнительницей. Лена Катина же неоднократно упоминала в интервью, что у нее появился поклонник, но пока она только готовится к тому, чтобы познакомить его со своим 6-летним сыном от прошлого брака со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем.