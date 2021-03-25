"Кожа покрылась волдырями": откровенная фотосессия обернулась для Калашниковой большими проблемами
После того, как Анечка разделась на Мальдивах, ее вынуждены были спасать врачи
Мальдивы давно уже стали главным местечком, где богатые и знаменитые устраивают фотосессии в стиле «ню». Первой из российских звёзд там отличились балерина Анастасия Волочкова, сфотографировавшаяся там полностью обнаженной. Примеру Насти последовали многие звёзды.
Теперь сняла покровы и певица Анна Калашникова. Артистка сделала весьма смелую фотосессию, показав себя топлесс. Соблазнительные формы Анечка лишь чуть-чуть прикрыла песком.
– Я фотографировалась для своего парня Вани (банкир, миллионер Иван Семёнов – прим. ред.), – говорит Калашникова. – Хочу сделать для любимого календарь с моими эротическими фотками. Ваня не смог со мной полететь на Мальдивы, у него много работы в Москве. Поэтому, чтобы он не заскучал, присылала ему фотографии.
Откровенная фотосессия обернулась для Калашниковой серьезными последствиями. Ей даже пришлось обращаться к врачу.
– Я так старалась для Вани, позировала фотографу, выбирала красивые планы, что не заметила, как сожгла кожу от горячего песка, – вздыхает девушка. – Из-за этого к вечеру у меня даже поднялась температура, пришлось вызывать врача. Кожа покрылась волдырями, до сих пор болит, хотя я ее смазываю кремом дважды день. Зато фотографии получились отменными. Ваня так вдохновился, что купил мне песню «Не ври мне в Риме». Буду сейчас ее записывать.
Анна уверяла, что выйдет замуж за Ивана прошедшим летом. А сейчас призналась: им пришлось перенести свадьбу из-за работы Ивана.
– Мы хотели пожениться в один день с нашими друзьями – хоккеистом Иваном Телегиным и его возлюбленной Машей, – объясняет Анна. – Но ребята решили сначала расписаться и только через год свадьбу играть. Да, и мы пока не успеваем подготовиться. У Вани много работы, идут важные переговоры, сделки, некогда свадебными хлопотами заниматься.
Впрочем, Калашникова уверяет: часть забот она взяла на себя. Например, выбрала для будущего торжества распорядителя.
– Я хочу, чтобы мою свадьбу делала Аня Городжая, – рассказывает Анна. – Она очень красивые праздники делает. Аня организовывала свадьбу хоккеиста Овечкина, делала день рождения Ольги Бузовой. Я уже придумала декор торжества. А свадебное платье буду просить сшить моего любимого дизайнера Анику Керимову. Я увидела свадебный наряд, которое она сделала для Азизы, и поняла: лучше Аники дизайнера и быть не может. Хочу роскошное платье с кристаллами Сваровски и изумрудами. Я должна стать самой красивой невестой на свете!
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Рубрика: Шоу-бизнес