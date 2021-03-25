Сегодня, в 10:22

"Кожа покрылась волдырями": откровенная фотосессия обернулась для Калашниковой большими проблемами

После того, как Анечка разделась на Мальдивах, ее вынуждены были спасать врачи

Мальдивы давно уже стали главным местечком, где богатые и знаменитые устраивают фотосессии в стиле «ню». Первой из российских звёзд там отличились балерина Анастасия Волочкова, сфотографировавшаяся там полностью обнаженной. Примеру Насти последовали многие звёзды.

Теперь сняла покровы и певица Анна Калашникова. Артистка сделала весьма смелую фотосессию, показав себя топлесс. Соблазнительные формы Анечка лишь чуть-чуть прикрыла песком.

– Я фотографировалась для своего парня Вани (банкир, миллионер Иван Семёнов – прим. ред.), – говорит Калашникова. – Хочу сделать для любимого календарь с моими эротическими фотками. Ваня не смог со мной полететь на Мальдивы, у него много работы в Москве. Поэтому, чтобы он не заскучал, присылала ему фотографии.

Откровенная фотосессия обернулась для Калашниковой серьезными последствиями. Ей даже пришлось обращаться к врачу.

– Я так старалась для Вани, позировала фотографу, выбирала красивые планы, что не заметила, как сожгла кожу от горячего песка, – вздыхает девушка. – Из-за этого к вечеру у меня даже поднялась температура, пришлось вызывать врача. Кожа покрылась волдырями, до сих пор болит, хотя я ее смазываю кремом дважды день. Зато фотографии получились отменными. Ваня так вдохновился, что купил мне песню «Не ври мне в Риме». Буду сейчас ее записывать.

У Анечки весьма аппетитные формы

Анна уверяла, что выйдет замуж за Ивана прошедшим летом. А сейчас призналась: им пришлось перенести свадьбу из-за работы Ивана.

– Мы хотели пожениться в один день с нашими друзьями – хоккеистом Иваном Телегиным и его возлюбленной Машей, – объясняет Анна. – Но ребята решили сначала расписаться и только через год свадьбу играть. Да, и мы пока не успеваем подготовиться. У Вани много работы, идут важные переговоры, сделки, некогда свадебными хлопотами заниматься.

Впрочем, Калашникова уверяет: часть забот она взяла на себя. Например, выбрала для будущего торжества распорядителя.  

– Я хочу, чтобы мою свадьбу делала Аня Городжая, – рассказывает Анна. – Она очень красивые праздники делает. Аня организовывала свадьбу хоккеиста Овечкина, делала день рождения Ольги Бузовой. Я уже придумала декор торжества. А свадебное платье буду просить сшить моего любимого дизайнера Анику Керимову. Я увидела свадебный наряд, которое она сделала для Азизы, и поняла: лучше Аники дизайнера и быть не может. Хочу роскошное платье с кристаллами Сваровски и изумрудами. Я должна стать самой красивой невестой на свете!

"Не верим!" Поклонники и коллеги назвали свадьбу Прохора Шаляпина фарсом
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 4 дня назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 недели назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Шоу-бизнес 25 минут назад

"Иски уже готовы": муж Азизы подает в суд на участников шоу Малахова

Культура и ТВ 34 минуты назад

"Боль просто невыносимая!". Соседов рассказал о мучениях на съемках нового шоу НТВ

Культура и ТВ 3 часа назад

Количество просмотров мультфильма "Маша и Медведь" превысило 100 млрд

Спорт 21 час назад

У фаната "Зенита" подозревают перелом позвоночника после нападения болельщиков "Спартака"

Спорт 1 день назад

36 золотых медалей: Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады

Шоу-бизнес 1 день назад

Звезда "Дома-2" Ольга Сокол рассказала о работе сценаристом для американских компаний

Спорт 2 дня назад

Российский бегун Сафронов взял золото Паралимпиады с мировым рекордом

Культура и ТВ 2 дня назад

"В ожидании привива": художник без согласования повесил картину рядом с пунктом вакцинации

Спорт 2 дня назад

Бег по комнате в ожидании Путина. Как олимпийцы развлекаются на карантине перед награждением в Кремле

Культура и ТВ 2 дня назад

МХТ имени Чехова устроил звёздный сбор труппы: фоторепортаж Sobesednik.ru

Шоу-бизнес 2 дня назад

Воссоединившаяся ABBA собрала за сутки 8 млн просмотров

Шоу-бизнес 2 дня назад

Звезда "Дикого Ангела" Факундо Арана хочет сняться с Козловским и дает советы Петрову

Культура и ТВ 2 дня назад

Телеведущий Андрей Норкин женился через год после смерти жены

Шоу-бизнес 2 дня назад

Измотался, ухаживая за Заворотнюк: Петра Чернышева перестали узнавать

Спорт 2 дня назад

"Успокойтесь, хватило нам уже Олимпиад – до сих пор огребаем": в сети не в восторге от заявления Путина

Шоу-бизнес 2 дня назад

Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель вышла замуж за стриптизера

Культура и ТВ 2 дня назад

Марина Казанкова об отборе актрис-космонавток: Пересильд проходила всё как танк!

Культура и ТВ 2 дня назад

"Дело не в спектаклях". Худрук МХТ объяснил снятие с афиш спектаклей Константина Богомолова

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика