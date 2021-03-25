Мальдивы давно уже стали главным местечком, где богатые и знаменитые устраивают фотосессии в стиле «ню». Первой из российских звёзд там отличились балерина Анастасия Волочкова, сфотографировавшаяся там полностью обнаженной. Примеру Насти последовали многие звёзды.

Теперь сняла покровы и певица Анна Калашникова. Артистка сделала весьма смелую фотосессию, показав себя топлесс. Соблазнительные формы Анечка лишь чуть-чуть прикрыла песком.

– Я фотографировалась для своего парня Вани (банкир, миллионер Иван Семёнов – прим. ред.), – говорит Калашникова. – Хочу сделать для любимого календарь с моими эротическими фотками. Ваня не смог со мной полететь на Мальдивы, у него много работы в Москве. Поэтому, чтобы он не заскучал, присылала ему фотографии.

Откровенная фотосессия обернулась для Калашниковой серьезными последствиями. Ей даже пришлось обращаться к врачу.

– Я так старалась для Вани, позировала фотографу, выбирала красивые планы, что не заметила, как сожгла кожу от горячего песка, – вздыхает девушка. – Из-за этого к вечеру у меня даже поднялась температура, пришлось вызывать врача. Кожа покрылась волдырями, до сих пор болит, хотя я ее смазываю кремом дважды день. Зато фотографии получились отменными. Ваня так вдохновился, что купил мне песню «Не ври мне в Риме». Буду сейчас ее записывать.