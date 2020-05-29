"Не верим!" Поклонники и коллеги назвали свадьбу Прохора Шаляпина фарсом
Многие не поверили в искренность чувств певца и скоропостижную болезнь невесты
Скандальная история, приключившаяся с Прохором Шаляпиным, который больше известен своей любовью к пожилым миллионершам, чем творчеством, стала темой шоу "Пусть говорят" на «Первом». Прохор рассказал, что совсем недавно женился на владелице сети адвокатских контор Татьяне, но та прямо на свадьбе заразилась коронавирусом и находится при смерти. Вместо того, чтобы быть рядом, Шаляпин решил полететь в Москву на съемки. Рассказать о неземной любви, переживаниях, а заодно и денег заработать.
На программу пришли все бывшие возлюбленные певца, многим из которых было далеко за 60. Все, как одна, защищали любителя красивой жизни и немолодых женщин. Сам герой программы из себя святого не строил. Честно признавался, что любит деньги и ненавидит нищету.
- Я родился не на Тверской, я из простой волгоградской семьи, папа был сталеваром, мама работала в горгазе, - рассказал Прохор в эфире «Пусть говорят». - Мы жили в частном секторе, удобства были на улице. У меня простой дом... Так вот иногда сидишь в Лас-Вегасе, думаешь: "Вот я сейчас в Лас-Вегасе, по лучшим магазинам... Чуть-чуть повезло. Да, не люблю нищету. Я первый что ль, кто это говорит вслух?"
В комментариях в Инстаграме поклонники писали, что Прохор надеется на получение имущества Тани, да и вообще, что вся эта история со свадьбой и болезнью - просто повод создать инфоповод и привлечь к себе внимание публики. «Не верим!» - часто пищу комментаторы, а еще возмущаются, что певец бросил тяжелобольную жену: «Жена на ИВЛ, а вы по передачам ходите, не стыдно?» Также Прохору пожелали пойти работать на завод и не морочить голову женщинам бальзаковского возраста.
Не поверили в правдивость этой истории и некоторые коллеги Прохора.
Так, бывшая девушка певца Анна Калашникова тоже не верит в искренность его чувств. А сын Армена Джигарханяна Степан вообще сомневается в том, что свадьба, сыгранная в Лас-Вегасе, может быть узаконена в России.
На все выпады в свою сторону Прохор с невозмутимым видом отвечал:
- Я себя считаю счастливым человеком, а вы все сидите и завидуете мне. Все просто, как три копейки!
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