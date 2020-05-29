Сегодня, в 21:48

"Не верим!" Поклонники и коллеги назвали свадьбу Прохора Шаляпина фарсом

Многие не поверили в искренность чувств певца и скоропостижную болезнь невесты

Фото: Instagram/shalyapin_official

Скандальная история, приключившаяся с Прохором Шаляпиным, который больше известен своей любовью к пожилым миллионершам, чем творчеством, стала темой шоу "Пусть говорят" на «Первом». Прохор рассказал, что совсем недавно женился на владелице сети адвокатских контор Татьяне, но та прямо на свадьбе заразилась коронавирусом и находится при смерти. Вместо того, чтобы быть рядом, Шаляпин решил полететь в Москву на съемки. Рассказать о неземной любви, переживаниях, а заодно и денег заработать.

Фото: Кадр из программы "Пусть говорят", Первый канал

На программу пришли все бывшие возлюбленные певца, многим из которых было далеко за 60. Все, как одна, защищали любителя красивой жизни и немолодых женщин. Сам герой программы из себя святого не строил. Честно признавался, что любит деньги и ненавидит нищету. 

- Я родился не на Тверской, я из простой волгоградской семьи, папа был сталеваром, мама работала в горгазе, - рассказал Прохор в эфире «Пусть говорят». - Мы жили в частном секторе, удобства были на улице. У меня простой дом... Так вот иногда сидишь в Лас-Вегасе, думаешь: "Вот я сейчас в Лас-Вегасе, по лучшим магазинам... Чуть-чуть повезло. Да, не люблю нищету. Я первый что ль, кто это говорит вслух?"

Фото: кадр из программы "Пусть говорят", Первый канал
Невеста Прохора Шаляпина Татьяна в день свадьбы

В комментариях в Инстаграме поклонники писали, что Прохор надеется на получение имущества Тани, да и вообще, что вся эта история со свадьбой и болезнью - просто повод создать инфоповод и привлечь к себе внимание публики. «Не верим!» - часто пищу комментаторы, а еще возмущаются, что певец бросил тяжелобольную жену: «Жена на ИВЛ, а вы по передачам ходите, не стыдно?» Также Прохору пожелали пойти работать на завод и не морочить голову женщинам бальзаковского возраста.

Не поверили в правдивость этой истории и некоторые коллеги Прохора. 

Фото: кадр из программы "Пусть говорят", Первый канал
Почти все бывшие женщины Прохора встали горой на его защиту

Так, бывшая девушка певца Анна Калашникова тоже не верит в искренность его чувств. А сын Армена Джигарханяна Степан вообще сомневается в том, что свадьба, сыгранная в Лас-Вегасе, может быть узаконена в России. 

На все выпады в свою сторону Прохор с невозмутимым видом отвечал:

- Я себя считаю счастливым человеком, а вы все сидите и завидуете мне. Все просто, как три копейки!

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 4 дня назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 5 дней назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 6 дней назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Шоу-бизнес 26 минут назад

"Это ковид!" После возвращения из отпуска Елена Ваенга напугала поклонников странным посланием

Культура и ТВ 1 час назад

"Не говорите, что я болен, скажите, что репетирую": Иван Краско идёт на поправку

Туризм 6 часов назад

Не Турцией единой. Топ-5 самых бюджетных направлений отдыха в сентябре

Туризм 6 часов назад

Кабо-Верде - наш?

Шоу-бизнес 6 часов назад

Группа ABBA 2 сентября представит новые песни и отправится в голограммный тур

Шоу-бизнес 7 часов назад

Оскар Кучера о скандале с Кудрявцевой: "Лера в суматохе выдала шутку, не подумав"

Культура и ТВ 14 часов назад

"Оставь мир позади": шестеро в Конце света

Шоу-бизнес 14 часов назад

Полная "дичка"! Утяшева и Воля путешествуют в доме на колесах

Спорт 14 часов назад

Россияне выиграли прошедший в Москве чемпионат мира по пляжному футболу

Шоу-бизнес 15 часов назад

"Поведение истерички": Публика осудила режиссера "Чикатило", оскорбившего Леру Кудрявцеву

Шоу-бизнес 1 день назад

"Не стало моего ребеночка!" Ольга Зарубина плачет из-за большой трагедии

Культура и ТВ 1 день назад

Почему сериал "Коса" не лучше "Метода" и "Хрустального"

Культура и ТВ 1 день назад

Внебрачный сын Петрухи из "Белого солнца пустыни" нашёл сестру

Туризм 1 день назад

Названы вещи, сильнее всего раздражающие туристов в российских регионах

Культура и ТВ 2 дня назад

Умер народный артист, актер из сериала "Ментовские войны" Роман Громадский

Шоу-бизнес 2 дня назад

Журналиста Юрия Дудя вызвали в суд из-за интервью с Тимой Белорусских

Шоу-бизнес 2 дня назад

В полиции заявили, что не имеют претензий к лидеру Rammstein из-за предстоящего концерта

Шоу-бизнес 2 дня назад

На продюсера лидера Rammstein завели административное дело, ему грозит депортация

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика