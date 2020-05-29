"Не верим!" Поклонники и коллеги назвали свадьбу Прохора Шаляпина фарсом

На программу пришли все бывшие возлюбленные певца, многим из которых было далеко за 60. Все, как одна, защищали любителя красивой жизни и немолодых женщин. Сам герой программы из себя святого не строил. Честно признавался, что любит деньги и ненавидит нищету.

- Я родился не на Тверской, я из простой волгоградской семьи, папа был сталеваром, мама работала в горгазе, - рассказал Прохор в эфире «Пусть говорят». - Мы жили в частном секторе, удобства были на улице. У меня простой дом... Так вот иногда сидишь в Лас-Вегасе, думаешь: "Вот я сейчас в Лас-Вегасе, по лучшим магазинам... Чуть-чуть повезло. Да, не люблю нищету. Я первый что ль, кто это говорит вслух?"