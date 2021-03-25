"Двойник Путина" Дмитрий Грачев раскрыл свои доходы от выступлений

Резидент шоу Comedy Club и бывший участник популярной команды КВН «Незолотая молодежь» Дмитрий Грачев, который хорошо известен зрителю как двойник российского президента Владимира Путина с соответствующими пародиями, рассказал о том, сколько приносит ему сходство с главой государства и возможность выступать в этом образе.

Примечательно, что Дмитрий Грачев родился и вырос в Керчи, а в образе президента России он впервые появился еще в 2000 году на сцене Клуба веселых и находчивых. После того, как его команда ушла из Высшей лиги КВН, Грачев в течение какого-то времени вообще не выступал и даже нашел обычную работу в офисе. Однако в 2012 году приглашение в Comedy Club вынудило его вспомнить о своем оригинальном образе.

При этом Грачев подчеркивает, что многие из его коллег по шоу Comedy Club даже завидуют ему, поскольку его выступления не длятся более 10 минут, при этом гонорар за каждое появление на экране в образе Владимира Владимировича составляет в среднем от 200 до 300 тысяч рублей, проще говоря, одна минута выступления Грачева стоит не менее 20 тысяч рублей.

Более того, актер признается, что однажды ему и вовсе удалось заработать за один выход на сцену 10 000 долларов.

Сам Грачев, к слову, считает, что с Путиным у него не только внешнее сходство.

«Президент России – человек с неплохим чувством юмора, эрудит и интеллектуал. Да и со временем он становится более мудрым, солидным, сохраняя при себе скромность. Это присуще и мне, так что по харизме я очень приближен к своему сценическому образу. То есть, нас связывает не только пародия, но и некоторые черты характера», – заявил артист в эфире YouTube-канала Карена Адамяна.