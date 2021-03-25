Известная российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева сегодня стала едва ли не самой узнаваемой персоной в российском шоу-бизнесе, а о ее успехе говорит едва ли не все. Чего стоит только звание самого богатого блогера в стране с доходом, по оценкам авторитетного журнала Forbes, на уровне 2,7 миллионов долларов в год. Между тем, как заявляет сама знаменитость, в детстве ей жилось совсем несладко, более того, уже в раннем возрасте ей пришлось полностью взять на себя ответственность за свою жизнь.

По словам телеведущей, она выросла в поселке Разметелево, что во Всеволожском районе Ленобласти. И возвращаться в ту жизнь, добавляет она, ей точно не хочется.

«Все, что касается моей семьи – это пример того, как бы мне не хотелось жить. Мне с ранних лет приходилось брать на себя ответственность. Родители много работали, а я занималась воспитанием младшего брата. Поэтому на данном этапе моей детство как-то очень резко оборвалось», – сказала Ивлеева в интервью порталу «Собака.ру».

Кроме того, блогерша отмечает, что никто из взрослых людей не беседовал с ней о жизни и не делился опытом, поскольку у них просто не хватало на это времени. «Впрочем, винить их за это точно нельзя. Это были тяжелые девяностые, тогда схема выживания была совершенно иной», –объяснила она.

Также знаменитость добавила, что всегда будет благодарна своей семье за то, что все трудности выковали в ней железный характер, который и помог ей превратиться в «пуленепробиваемого человека, которого практически невозможно ранить или задеть».