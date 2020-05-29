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"По пьянке закрутилось" Скандальный психолог объяснила причины развода Ивлеевой и Элджея

По мнению Вероники Степановой, парочка злоупотребляла запрещенными веществами

Фото: Instagram/_agentgirl_

"Она -как мамочка, которая о нем заботилась"

Скандальный психолог Вероника Степанова, которая совсем недавно появилась в программе "Осторожно, Собчак", высказалась на самую обсуждаемую сегодня тему развода блогера Насти Ивлеевой и репера Элджея. По ее мнению, в знаменитой семье могли быть проблемы с запрещенными веществами, которые поначалу казались забавной игрой, а потом начали разъединять пару. 

- У меня ощущение, что это два наркомана, - призналась Степанова на своем канале Youtube "Психолог Вероника Степанова". - Она - как мамочка, которая как-то о нем заботилась, он нанюхается и еще хочет, он же моложе... Она видит, что ей нужно работать, дальше деньги делать, в эту зависимость она не может впадать, она разваливается, ей надо трезвиться... Возникает такое ощущение, что там наркотики играют злую шутку. 

Фото: Instagram/ veronik20011
- Она - как мамочка, которая как-то о нем заботилась, он нанюхается и еще хочет, он же моложе... Она видит, что ей нужно работать, дальше деньги делать, в эту зависимость она не может впадать, она разваливается, ей надо трезвиться... Возникает такое ощущение, что там наркотики играют злую шутку.
- Вероника Степанова

"Он на нее смотрит, думает "По пьянке закрутилось...", вот и все"

Второй причиной развода звездной пары, по мнению Степановой, могла стать склонность Элджея заводить романы на стороне. Он - молодой парень, которому еще хочется погулять, а "Ивлеева для него - как бабушка". 

- Он на нее смотрит, думает "По пьянке закрутилось...", вот и все, - уверена Степанова. 

Также Вероника предположила, что Анастасия постоянно молодилась, чтобы соответствовать подростковому образу мужа и "из штанов выпрыгивала, покупала его любовь", одаривая его разными дорогими украшениями и часами. 

Кстати говоря, немногословный Элждей в свойственной ему манере переложил свои чувства к Насте на стихи и откровенно рассказал, как первым разлюбил и охладел. В тексте его последней песни четко описаны страдания Настюшки, которая, как видно, пыталась сохранить отношения и очень переживала, что чувства ее супруга уже остыли

Фото: Instagram/sayonaraboy

Не беси меня

Не ходи за мной

Не звони друзьям

Я не твой

Слышь, больше я не твой

Ты мне нравилась прежней

Прошу, только никакой слежки

Пойми, я больше не твоя пешка

Прости, я орел, а ты решка

Я устал тебе говорить

Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл

Просто ты была одной их тех, кто первый сжег мосты навсегда

А затем Элджей и вовсе подтвердил предположение Вероники Степановой, недвусмысленно намекнув в тексте песни на запрещенные препараты: "Это не любовь бэби, Это порошок".

Что ж, как бы то ни было, Ивлеева официально заявила, что совместных фото с бывшим супругом у нее больше не будет и что они поставили в отношениях красивую точку.

Фото: Instagram/_agentgirl_
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