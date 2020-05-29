"По пьянке закрутилось" Скандальный психолог объяснила причины развода Ивлеевой и Элджея
По мнению Вероники Степановой, парочка злоупотребляла запрещенными веществами
"Она -как мамочка, которая о нем заботилась"
Скандальный психолог Вероника Степанова, которая совсем недавно появилась в программе "Осторожно, Собчак", высказалась на самую обсуждаемую сегодня тему развода блогера Насти Ивлеевой и репера Элджея. По ее мнению, в знаменитой семье могли быть проблемы с запрещенными веществами, которые поначалу казались забавной игрой, а потом начали разъединять пару.
- У меня ощущение, что это два наркомана, - призналась Степанова на своем канале Youtube "Психолог Вероника Степанова". - Она - как мамочка, которая как-то о нем заботилась, он нанюхается и еще хочет, он же моложе... Она видит, что ей нужно работать, дальше деньги делать, в эту зависимость она не может впадать, она разваливается, ей надо трезвиться... Возникает такое ощущение, что там наркотики играют злую шутку.
"Он на нее смотрит, думает "По пьянке закрутилось...", вот и все"
Второй причиной развода звездной пары, по мнению Степановой, могла стать склонность Элджея заводить романы на стороне. Он - молодой парень, которому еще хочется погулять, а "Ивлеева для него - как бабушка".
- Он на нее смотрит, думает "По пьянке закрутилось...", вот и все, - уверена Степанова.
Также Вероника предположила, что Анастасия постоянно молодилась, чтобы соответствовать подростковому образу мужа и "из штанов выпрыгивала, покупала его любовь", одаривая его разными дорогими украшениями и часами.
Кстати говоря, немногословный Элждей в свойственной ему манере переложил свои чувства к Насте на стихи и откровенно рассказал, как первым разлюбил и охладел. В тексте его последней песни четко описаны страдания Настюшки, которая, как видно, пыталась сохранить отношения и очень переживала, что чувства ее супруга уже остыли
Не беси меня
Не ходи за мной
Не звони друзьям
Я не твой
Слышь, больше я не твой
Ты мне нравилась прежней
Прошу, только никакой слежки
Пойми, я больше не твоя пешка
Прости, я орел, а ты решка
Я устал тебе говорить
Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл
Просто ты была одной их тех, кто первый сжег мосты навсегда
А затем Элджей и вовсе подтвердил предположение Вероники Степановой, недвусмысленно намекнув в тексте песни на запрещенные препараты: "Это не любовь бэби, Это порошок".
Что ж, как бы то ни было, Ивлеева официально заявила, что совместных фото с бывшим супругом у нее больше не будет и что они поставили в отношениях красивую точку.
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