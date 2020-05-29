"По пьянке закрутилось" Скандальный психолог объяснила причины развода Ивлеевой и Элджея

"Она -как мамочка, которая о нем заботилась"

Скандальный психолог Вероника Степанова, которая совсем недавно появилась в программе "Осторожно, Собчак", высказалась на самую обсуждаемую сегодня тему развода блогера Насти Ивлеевой и репера Элджея. По ее мнению, в знаменитой семье могли быть проблемы с запрещенными веществами, которые поначалу казались забавной игрой, а потом начали разъединять пару.

- У меня ощущение, что это два наркомана, - призналась Степанова на своем канале Youtube "Психолог Вероника Степанова". - Она - как мамочка, которая как-то о нем заботилась, он нанюхается и еще хочет, он же моложе... Она видит, что ей нужно работать, дальше деньги делать, в эту зависимость она не может впадать, она разваливается, ей надо трезвиться... Возникает такое ощущение, что там наркотики играют злую шутку.