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Группа ABBA 2 сентября представит новые песни и отправится в голограммный тур

Шведский поп-квартет готовится к большому шоу в Лондоне

Фото: Global Look Press

Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад ​​из ABBA намерены вернуться на сцену после 39-летнего перерыва. 26 августа коллектив популярного шведского поп-бэнда переименовал свой аккаунт в Твиттере из «ABBA» в «ABBA Voyage». Так будет называться новая программа группы.

При этом возвращение коллектива станет не претензией на ностальгические трибьюты. Поп-звезды подготовили новые треки для своих поклонников. Первые новинки четверка представит уже 2 сентября.

А в мае 2022 года стартует анонсированный еще в 2017 году тур квартета, в котором песни будут исполнять их голограммы. Сами солисты отказались от непосредственного участия в концертах.

Также готовится к премьере документальный фильм об истории поп-квартета и их долгожданном возвращении с концертом в Лондоне.

Рубрика: Шоу-бизнес

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