Группа ABBA 2 сентября представит новые песни и отправится в голограммный тур

Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад ​​из ABBA намерены вернуться на сцену после 39-летнего перерыва. 26 августа коллектив популярного шведского поп-бэнда переименовал свой аккаунт в Твиттере из «ABBA» в «ABBA Voyage». Так будет называться новая программа группы.

При этом возвращение коллектива станет не претензией на ностальгические трибьюты. Поп-звезды подготовили новые треки для своих поклонников. Первые новинки четверка представит уже 2 сентября.