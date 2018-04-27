Группа ABBA 2 сентября представит новые песни и отправится в голограммный тур
Шведский поп-квартет готовится к большому шоу в Лондоне
Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад из ABBA намерены вернуться на сцену после 39-летнего перерыва. 26 августа коллектив популярного шведского поп-бэнда переименовал свой аккаунт в Твиттере из «ABBA» в «ABBA Voyage». Так будет называться новая программа группы.
При этом возвращение коллектива станет не претензией на ностальгические трибьюты. Поп-звезды подготовили новые треки для своих поклонников. Первые новинки четверка представит уже 2 сентября.
Thank you for waiting, the journey is about to begin.— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) August 29, 2021
Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid.#ABBAVoyage pic.twitter.com/LFY6t6xPKj
А в мае 2022 года стартует анонсированный еще в 2017 году тур квартета, в котором песни будут исполнять их голограммы. Сами солисты отказались от непосредственного участия в концертах.
Также готовится к премьере документальный фильм об истории поп-квартета и их долгожданном возвращении с концертом в Лондоне.
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Рубрика: Шоу-бизнес