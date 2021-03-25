В полиции заявили, что не имеют претензий к лидеру Rammstein из-за предстоящего концерта

Российская полиция не имеет претензий к солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Ранее сообщалось, что Линдеманну выписали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер из-за его предстоящего выступления в Твери. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«К лидеру группу Rammstein у правоохранительных органов претензий нет», – рассказал собеседник агентства.

По словам организатора фестиваля, на котором должен выступить исполнитель, сотрудники полиции проводят следственные действия у него в холдинге. Они останавливают все машины с тонировкой, охраняют холдинг от приезда любых групп. По его словам, репетиция перед возможным выступлением на фестивале солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна пока не проводилась.

Ранее сегодня полиция пришла в отель к лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну и составила административный протокол о нарушении миграционного режима на его продюссера Анара Рейбанда. Продюсер музыканта был задержан в рамках административного разбирательства из-за того, что при пересечении границы РФ он заявил целью своей поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности Линдеманна.