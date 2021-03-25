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На продюсера лидера Rammstein завели административное дело, ему грозит депортация

Анару Рейбанду грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы России

Фото: Global Look Press

В отношении продюсера лидера Rammstein Тилля Линдеманна составили административный протокол о нарушении миграционного режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам источника агентства, продюсер музыканта Анар Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства из-за того, что при пересечении границы РФ он заявил целью своей поездки туризм, хотя фактически он занимался организацией концертной деятельности.

Завтра лидер Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин за Родину» в Твери. 

В отношении Рейбанда составлен протокол об административном правонарушении по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию.

Как отмечается, материалы уже направлены в суд, и если он признает вину Рейбанда, продюсеру грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы России. 

Как сообщалось ранее, силовики пришли ночью в гостиницу к солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну и провели в его номере следственные мероприятия. 

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