На продюсера лидера Rammstein завели административное дело, ему грозит депортация

В отношении продюсера лидера Rammstein Тилля Линдеманна составили административный протокол о нарушении миграционного режима. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам источника агентства, продюсер музыканта Анар Рейбанд был задержан в рамках административного разбирательства из-за того, что при пересечении границы РФ он заявил целью своей поездки туризм, хотя фактически он занимался организацией концертной деятельности.

Завтра лидер Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин за Родину» в Твери.

В отношении Рейбанда составлен протокол об административном правонарушении по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию.

Как отмечается, материалы уже направлены в суд, и если он признает вину Рейбанда, продюсеру грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы России.

Как сообщалось ранее, силовики пришли ночью в гостиницу к солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну и провели в его номере следственные мероприятия.