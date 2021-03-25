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К лидеру Rammstein Тиллю Линдеманну пришла российская полиция из-за заявления

Причина визита полицейских пока не уточняется

Фото: Global Look Press

Российские силовики пришли ночью в гостиницу к солисту немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как рассказал источник, сотрудники правоохранительных органов провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово, где остановился Линдеманн. По его словам, музыкант при этом присутствовал.

Собеседник агентства не назвал причину интереса правоохранителей к Линдеманну, но отметил, что «проверка проводилась в рамках заявления».

Известно, что завтра лидер Rammstein должен выступить на фестивале «Макларин за Родину» в Твери. Его организатор, бизнесмен, связанный с партией «Родина», Максим Ларин, попросил гостей не надевать брендированные футболки, которые могут трактоваться, по мнению правоохранителей, как несанкционированный митинг. Также он должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 4 и 5 сентября. Фестиваль проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября.

Теги: #Rammstein

Рубрика: Общество

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