Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования избиения 7-летнего сына Стаса Пьехи

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему лично о ходе расследования дела по факту избиения сына артиста Стаса Пьехи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Разбирательство ведется по статье о причинении легкого вреда здоровью. Предполагается, что в июне соседка Пьехи в поселке Рощино Ленинградской области, напала на семилетнего ребенка.

У мальчика были диагностированы ушибы и черепно-мозговая травма. Конфликт, который привел к рукоприкладству, разразился из-за испорченного ребенком надувного бассейна.