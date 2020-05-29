«Безбородова не избежит наказания!» Адвокат дал прогноз по делу об избиении сына Стаса Пьехи.
Максим Калинов рассказал, какой срок грозит обидчице семилетнего Петра.
Прошло больше месяца со дня громкого инцидента, случившегося в семье певца Стаса Пьехи. Артист и его бывшая жена Наталья Горчакова утверждают, что их сына – семилетнего Петю и его бабушку избила соседка Ирина Безбородова. Сама женщина недавно пришла на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и заявила обратное. На женщину было заведено уголовное дело. О возможном развитии судебного процесса Sobesednik.ru поговорил с известным адвокатом Максимом Калиновым.
Ирина Безбородова – жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. По ее словам, маленький Петя был вхож в их дом, пока не стал «учить плохому» ее четырехлетнего сына. Последней каплей стало то, что мальчик проткнул надувной бассейн, принадлежавший их семье. Однако, женщина утверждает, что сына Пьехи она не избивала, несмотря на то, что сразу после предполагаемого инцидента в интернете было опубликовано видео, на котором Ирина рассказывает, как схватила Петра и швырнула его на землю. Бывшая жена Пьехи, в свою очередь, предоставила справку, подтверждающую ,что у ее сын получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Однако, редакторы программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» предоставили видео, на котором спустя сутки после своего избиения ребенок активно бегал по двору.
- Говоря о том, было избиение или нет, следует отталкиваться от заключения судебно-медицинского исследования, проведенного по сыну Стаса Пьехи, - говорит адвокат Максим Калинов. – Эти исследования проводятся перед возбуждением уголовного дела для верной квалификации. В данном случае уголовное дело было возбуждено по факту причинения легкого вреда здоровью. Но в любой момент оно может быть переквалифицировано на причинение вреда здоровью средней тяжести, так как у ребенка была черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и иные повреждения. По своей практике работы следователем СК и адвокатом по уголовным делам, я знаю, что подобная переквалификация происходит довольно часто. Никто не может сказать, какие именно последствия этих травм могут проявиться у Петра в дальнейшем.
Правозащитник внимательно следит за данным делом и уверен на сто процентов, что избиение мальчика со стороны Ирины Безбородовой все-таки было и ее шансы на избежание наказания очень малы.
- Предоставленное видео в ходе программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» никак не доказывает, что рукоприкладства не было, - продолжает наш эксперт. – Но есть видео, на котором сама Ирина признается, что швырнула ребенка и оно будет признано судом в качестве доказательства. Если квалификация в ходе следствия останется неизменной, то Безбородовой будет грозить наказание до двух лет условно. Если же в ходе следствия произойдет переквалификация на причинение вреда здоровью средней степени тяжести, то Ирине будет грозить уже пять лет, но, однозначно, это тоже будет условный срок. Следует отметить, что дела подобной категории могут быть прекращены из-за примирения сторон. Также уголовное дело может быть направлено в суд для рассмотрения и вынесения судебного штрафа, после внесения которого Безбородова будет считаться не судимой. В моей практике были подобные дела, поэтому, могу утверждать, что однозначно дело будет направлено в суд. А к показаниям лиц, которые утверждают, что избиения не было (В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» были показаны комментарии других соседей, высказавшихся в поддержку Ирины Безбородовой, - Прим. Ред.), суд, на мой взгляд, отнесется критически.
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