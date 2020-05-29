«Безбородова не избежит наказания!» Адвокат дал прогноз по делу об избиении сына Стаса Пьехи.

Прошло больше месяца со дня громкого инцидента, случившегося в семье певца Стаса Пьехи. Артист и его бывшая жена Наталья Горчакова утверждают, что их сына – семилетнего Петю и его бабушку избила соседка Ирина Безбородова. Сама женщина недавно пришла на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» и заявила обратное. На женщину было заведено уголовное дело. О возможном развитии судебного процесса Sobesednik.ru поговорил с известным адвокатом Максимом Калиновым.

Ирина Безбородова – жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. По ее словам, маленький Петя был вхож в их дом, пока не стал «учить плохому» ее четырехлетнего сына. Последней каплей стало то, что мальчик проткнул надувной бассейн, принадлежавший их семье. Однако, женщина утверждает, что сына Пьехи она не избивала, несмотря на то, что сразу после предполагаемого инцидента в интернете было опубликовано видео, на котором Ирина рассказывает, как схватила Петра и швырнула его на землю. Бывшая жена Пьехи, в свою очередь, предоставила справку, подтверждающую ,что у ее сын получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Однако, редакторы программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» предоставили видео, на котором спустя сутки после своего избиения ребенок активно бегал по двору.

- Говоря о том, было избиение или нет, следует отталкиваться от заключения судебно-медицинского исследования, проведенного по сыну Стаса Пьехи, - говорит адвокат Максим Калинов. – Эти исследования проводятся перед возбуждением уголовного дела для верной квалификации. В данном случае уголовное дело было возбуждено по факту причинения легкого вреда здоровью. Но в любой момент оно может быть переквалифицировано на причинение вреда здоровью средней тяжести, так как у ребенка была черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и иные повреждения. По своей практике работы следователем СК и адвокатом по уголовным делам, я знаю, что подобная переквалификация происходит довольно часто. Никто не может сказать, какие именно последствия этих травм могут проявиться у Петра в дальнейшем.