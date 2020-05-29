«Директор МакSим никогда бы не пошла на такой пиар!» Продюсер вступилась за представителей певицы, которых обвинили во лжи.
Олеся Сазыкина уверена, что МакSим правда была при смерти.
В середине августа певицу МакSим выписали из больницы. Артистка больше месяца пролежала в коме, была подключена к аппарату ЭКМО, к которому медики прибегают только в экстренных случаях. На прошлой неделе сразу несколько коллег певицы заявили, что на самом деле ее тяжелую болезнь могли просто-напросто выдумать пиарщики. На эту тему в беседе с Sobesednik.ru решила высказаться продюсер Олеся Сазыкина.
Первой во вранье МакSим уличила экс-участница группы «Стрелки» Юлия Беретта. А позже ее поддержал и певец Данко. Артист считает, что скоро мы снова увидим МакSим на сцене и она даст большой сольный концерт, а история с ее болезнью была выдумана именно для того, чтобы привлечь внимание. Олеся Сазыкина в прошлом была директором Данко, но она с ним категорически не согласна.
- МакSим действительно болела и ее лечили в 52-ой больнице, - сообщила нам Олеся. – У меня там лежал знакомый и он мне об этом сказал. Ему нет смысла врать, он даже не относится к миру шоу-бизнеса. Как Данко может утверждать, что МакSим не болела, если он вообще живет в Крыму?! Саша никогда не дружил с Мариной, у него другая публика. А у МакSим и до всего этого было шаткое здоровье, так как у нее были проблемы с алкоголем. Я не знаю точно, какая степень заболевания была у МакSим, но то, что в 52-ю больницу пациенты попадают по причине плачевных ситуаций, это точно! Да, многие говорили, что после подключения к аппарату ЭКМО у Марины шансы выжить составляли два процента. Такое ощущение, что у нас вся страна медиков! На самом деле, никто точно ничего не может предугадать в таких случаях.
Сазыкина утверждает, что Юлия Беретта и Данко заговорили о «вранье» МакSим только ради своей выгоды.
- Директора МакSим Маргариту Соколову я знаю лично, - продолжает продюсер. – Это очень верующий человек. Она ходит в церковь, у нее есть батюшка, она исповедуется и точно не будет заниматься подобной ерундой – врать, что ее артист находится при смерти. Да и потом, на чем она вообще тут могла заработать?! Вот если бы она продавала фото МакSим из больницы, как в свое время это делал Дмитрий Шепелев по отношению к Жанне Фриске, тогда можно было бы такое предположить. Данко и Беретту я уважаю, ценю и люблю, но тут они точно просто пиарятся за счет МакSим. Юльку даже показали у Малахова, где сто процентов ей заплатили хорошую сумму!
Теги: #певица Максим, #Данко, #Юлия Беретта, #Шоу-бизнес, #новости шоу-бизнеса
Рубрика: Шоу-бизнес