Данко: «Фанаты МакSим желают мне смерти!»

В середине августа вся страна поверила в чудеса. Певицу МакSим, которая больше месяца пролежала в коме из-за тяжелой формы коронавируса, выписали из больницы. Большинство коллег артистки тут же начали поздравлять звезду и присылать ей букеты. Однако, нашлись и те, кто обвинил Марину Абросимову (настоящее имя МакSим) во вранье и пиаре на собственном здоровье. Подробности – в материале Sobesednik.ru.





Первой «почувствовала неладное» бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта. Она заявила, что пиарщики МакSим придумали жестокий ход – обмануть всю страну, заявив, что артистка находится при смерти, а потом якобы рассказать о чудном исцелении и таким образом привлечь внимание публики. Позже мнение Юлии поддержал и певец Данко.

- Чтобы доказать, что человек находился в больнице, нужна хотя бы его фотография из палаты, - пояснил нам свою версию 52-летний Александр Фадеев (настоящее имя Данко). – Родственники больных всегда что-то фотографируют в медучреждениях. Когда человеку нечего скрывать, он вываливает миллиард доказательств. Шило в мешке не утаить!

Певец недавно высказался на эту тему в Instagram, за что на него тут же обрушилась жесткая критика.

- Я немножко в шоке от того, какие фанаты у МакSим - продолжает артист. – Там был такой мат-перемат! Такие проклятия! Мне желали смерти. А я лишь только предсказал, что она выживет, скоро даст сольный концерт и станет еще более популярной. Сама МакSим – милейший человек и имеет право на то, что она делает. Во всем виноваты ее пиарщики!