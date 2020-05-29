Данко: «Фанаты МакSим желают мне смерти!»
Артист рассказал, почему не верит в то, что артистка ещё недавно была в тяжелом состоянии
В середине августа вся страна поверила в чудеса. Певицу МакSим, которая больше месяца пролежала в коме из-за тяжелой формы коронавируса, выписали из больницы. Большинство коллег артистки тут же начали поздравлять звезду и присылать ей букеты. Однако, нашлись и те, кто обвинил Марину Абросимову (настоящее имя МакSим) во вранье и пиаре на собственном здоровье. Подробности – в материале Sobesednik.ru.
Первой «почувствовала неладное» бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта. Она заявила, что пиарщики МакSим придумали жестокий ход – обмануть всю страну, заявив, что артистка находится при смерти, а потом якобы рассказать о чудном исцелении и таким образом привлечь внимание публики. Позже мнение Юлии поддержал и певец Данко.
- Чтобы доказать, что человек находился в больнице, нужна хотя бы его фотография из палаты, - пояснил нам свою версию 52-летний Александр Фадеев (настоящее имя Данко). – Родственники больных всегда что-то фотографируют в медучреждениях. Когда человеку нечего скрывать, он вываливает миллиард доказательств. Шило в мешке не утаить!
Певец недавно высказался на эту тему в Instagram, за что на него тут же обрушилась жесткая критика.
- Я немножко в шоке от того, какие фанаты у МакSим - продолжает артист. – Там был такой мат-перемат! Такие проклятия! Мне желали смерти. А я лишь только предсказал, что она выживет, скоро даст сольный концерт и станет еще более популярной. Сама МакSим – милейший человек и имеет право на то, что она делает. Во всем виноваты ее пиарщики!
Стоит отметить, что на днях появилось видео МакSим, снятое возле ее подъезда. На ролике видно, что Абросимова сильно похудела и с трудом передвигается. Общий вид у певицы явно нездоровый. Но артиста эти кадры не переубедили.
- Если вдруг на сто процентов докажут то, что МакSим и правда была при смерти, мне все равно не за что извиняться, - говорит Данко. – Я лишь высказал свои суждения. Это пусть ее фанаты извиняются! Мне лично самому миллион раз предлагали подобные пиар-ходы, и я знаю, что масса людей прибегала к этим приемам! Не хочу называть имена, но все помнят истории про «Кротов» (Несколько лет назад Барри Алибасов якобы выпил средство для устранения засоров и оказался при смерти, а потом выяснилось, что это обман - Прим. Ред.). Меня лишь однажды жизнь заставила прибегнуть к жестокому пиару. Когда моя дочь Агата родилась с ДЦП, первые четыре года я ходил по каналам и рассказывал про нее от отчаяния. Я знал, что это повредит моей карьере, так как у нас не любят людей с проблемами, но мне было плевать – нужно было спасать ребенка!
Солидарна с Данко и его возлюбленная – диджей и дизайнер Мария Силуянова.
- Когда моя мама умирала в реанимации, родственники мне говорили: «Сфотографируй, покажи, как она там лежит!», - вспоминает вторая половинка певца. – Я фотографировала, она махала рукой бабушке, так как не могла говорить. Эти видео у меня всегда были. А у МакSим ни одного доказательства. Ей надо срочно менять пиар-директора, потому что все не сходится. Каждый день по телевизору показывают, сколько людей умирает от ковида даже с минимальным поражением легких, а тут 80 процентов поражение, жидкость в правом легком, печень и все органы в плачевном состоянии, а она выздоровела и уже домой пошла!
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