Сегодня, в 14:06

Данко: «Фанаты МакSим желают мне смерти!»

Артист рассказал, почему не верит в то, что артистка ещё недавно была в тяжелом состоянии

Фото: Instagram: @maksimartist

 В середине августа вся страна поверила в чудеса. Певицу МакSим, которая больше месяца пролежала в коме из-за тяжелой формы коронавируса, выписали из больницы. Большинство коллег артистки тут же начали поздравлять звезду и присылать ей букеты. Однако, нашлись и те, кто обвинил Марину Абросимову (настоящее имя МакSим) во вранье и пиаре на собственном здоровье. Подробности – в материале Sobesednik.ru.


  Первой «почувствовала неладное» бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта. Она заявила, что пиарщики МакSим придумали жестокий ход – обмануть всю страну, заявив, что артистка находится при смерти, а потом якобы рассказать о чудном исцелении и таким образом привлечь внимание публики. Позже мнение Юлии поддержал и певец Данко. 

- Чтобы доказать, что человек находился в больнице, нужна хотя бы его фотография из палаты, - пояснил нам свою версию 52-летний Александр Фадеев (настоящее имя Данко). – Родственники больных всегда что-то фотографируют в медучреждениях. Когда человеку нечего скрывать, он вываливает миллиард доказательств. Шило в мешке не утаить!

 Певец недавно высказался на эту тему в Instagram, за что на него тут же обрушилась жесткая критика. 

- Я немножко в шоке от того, какие фанаты у МакSим - продолжает артист. – Там был такой мат-перемат! Такие проклятия! Мне желали смерти. А я лишь только предсказал, что она выживет, скоро даст сольный концерт и станет еще более популярной. Сама МакSим – милейший человек и имеет право на то, что она делает. Во всем виноваты ее пиарщики!

Фото: Instagram: danko_star
Певец Данко

Стоит отметить, что на днях появилось видео МакSим, снятое возле ее подъезда. На ролике видно, что Абросимова сильно похудела и с трудом передвигается. Общий вид у певицы явно нездоровый. Но артиста эти кадры не переубедили.

- Если вдруг на сто процентов докажут то, что МакSим и правда была при смерти, мне все равно не за что извиняться, - говорит Данко. – Я лишь высказал свои суждения. Это пусть ее фанаты извиняются! Мне лично самому миллион раз предлагали подобные пиар-ходы, и я знаю, что масса людей прибегала к этим приемам! Не хочу называть имена, но все помнят истории про «Кротов» (Несколько лет назад Барри Алибасов якобы выпил средство для устранения засоров и оказался при смерти, а потом выяснилось, что это обман - Прим. Ред.). Меня лишь однажды жизнь заставила прибегнуть к жестокому пиару. Когда моя дочь Агата родилась с ДЦП, первые четыре года я ходил по каналам и рассказывал про нее от отчаяния. Я знал, что это повредит моей карьере, так как у нас не любят людей с проблемами, но мне было плевать – нужно было спасать ребенка!

Фото: Пресс-служба Данко и Марии Силуяновой
Данко с возлюбленной Марией Силуяновой

Солидарна с Данко и его возлюбленная – диджей и дизайнер Мария Силуянова.

- Когда моя мама умирала в реанимации, родственники мне говорили: «Сфотографируй, покажи, как она там лежит!», - вспоминает вторая половинка певца. – Я фотографировала, она махала рукой бабушке, так как не могла говорить. Эти видео у меня всегда были. А у МакSим ни одного доказательства. Ей надо срочно менять пиар-директора, потому что все не сходится. Каждый день по телевизору показывают, сколько людей умирает от ковида даже с минимальным поражением легких, а тут 80 процентов поражение, жидкость в правом легком, печень и все органы в плачевном состоянии, а она выздоровела и уже домой пошла!

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 1 день назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Общество 5 дней назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 6 дней назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 6 дней назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 1 неделю назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 1 неделю назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Шоу-бизнес 1 час назад

"Новую волну" Игоря Крутого опять пытались "подрезать" параллельным фестивалем

Шоу-бизнес 2 часа назад

Голод, джунгли и выживание: Галустян анонсировал новое реалити "Звезды в Африке"

Шоу-бизнес 2 часа назад

«Директор МакSим никогда бы не пошла на такой пиар!» Продюсер вступилась за представителей певицы, которых обвинили во лжи.

Шоу-бизнес 2 часа назад

Ничего не помогает: Пригожин пожаловался на серьезные осложнения после ковида

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Нереальная красавица": Алина Загитова в синем купальнике сорвала сотни комплиментов

Шоу-бизнес 2 часа назад

«Я свою жизнь пр...ср...ла»: Люба Успенская сделала сенсационное признание на «Новой волне»

Культура и ТВ 20 часов назад

"Из-за пьянства Олега Меньшикова отменяли спектакли"

Культура и ТВ 22 часа назад

Уроки Юрия Быкова: режиссёр завершил съёмки своего нового фильма "Хозяин"

Шоу-бизнес 23 часа назад

"Дима, так нельзя!" Долина прилюдно отчитала Билана

Шоу-бизнес 1 день назад

"Очень сложно": Ротару на "Новой волне" шокировала признанием

Шоу-бизнес 1 день назад

"Другого выхода не было": Бузова рассказала, как оправилась после хамства Губерниева

Шоу-бизнес 1 день назад

"Порезы на теле, кожа почернела": Волонтер рассказал, как выглядела МакSим в первые дни после комы

Шоу-бизнес 1 день назад

"Развод на пользу". Макс Фадеев заметил, как Гарик Харламов похорошел без Асмус

Шоу-бизнес 1 день назад

«Женщина б/у, не распыляющая невинность!» Федункив выбрала свадебное платье.

Спорт 1 день назад

"Прирожденная фотомодель": 19-летняя Алина Загитова восхитила поклонников новыми фото

Шоу-бизнес 1 день назад

Переболевшая коронавирусом Вера Сотникова рассказала, почему инопланетяне покинули Землю

Шоу-бизнес 1 день назад

"По пьянке закрутилось" Скандальный психолог объяснила причины развода Ивлеевой и Элджея

Шоу-бизнес 1 день назад

"Я не живу прошлым": повзрослевший Шатунов потряс своим видом

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика